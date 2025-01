Recupero Bologna-Milan, cambia tutto: calendario stravolto

La sconfitta del Milan contro la Dinamo Zagabria cambia tutto, il calendario è di nuovo stravolto. Tutti i dettagli

C’era la remota possibilità di farsi male da soli e il Milan è riuscito a farlo. Perdere contro la Dinamo Zagabria era l’unica cosa da non fare per non complicarsi la vita. Era un’occasione più unica che rara, che i rossoneri si erano guadagnati con il percorso fatto con Paulo Fonseca e la magica notte di Madrid, e invece in Croazia è davvero arrivata una sconfitta da brividi. Brividi perché la prestazione è stata imbarazzante, senza capo né coda, con il solito atteggiamento pessimo e un approccio da squadra che con la storia del Milan c’entra poco, anzi nulla. Cose viste e riviste, ma stasera si è toccato il fondo.

La sconfitta costringe il Milan a giocarsi l’accesso agli ottavi di Champions League tramite i Play Off, questo significa che nel mese di febbraio la squadra rossonera giocherà altre due partite. Così, giusto per ingolfare ancora di più un calendario già di per sé complicatissimo. Tra l’altro, i rossoneri potrebbero ritrovarsi di fronte in questi Play Off la Juventus per un derby tutto italiano. Lo spareggio stravolge nuovamente il calendario come detto e quindi il recupero di Bologna-Milan slitta ancora.

Quando si recupera Bologna-Milan, il problema continua

Senza Play Off, il Milan avrebbe avuto a febbraio delle settimane libere e quindi ci sarebbe stata la possibilità di inserire in calendario il recupero della partita del Renato Dall’Ara. La partita era inizialmente in programma il 26 ottobre scorso ma a causa dell’alluvione che colpì il capoluogo emiliano nei giorni precedenti fu deciso di rinviarla a data da destinarsi.

Finora non c’è stata alcuna possibilità a causa dei tanti impegni di entrambe le squadre perché anche il Bologna ha giocato la prima fase di Champions League ma non proseguirà in quanto eliminata. L’eliminazione della squadra di Vincenzo Italiano e il Milan direttamente agli ottavi avrebbe quindi creato lo spazio in calendario per inserire questo recupero.

Invece, non sarà possibile giocare questa partita a febbraio. E quindi adesso quando? Bella domanda, ad oggi senza risposta. Tutto dipenderà dal cammino dei rossoneri in Champions: se il Play Off andrà male, allora la campagna europea milanista sarà finita e ci sarà tempo e modo per farlo. Se invece il Milan dovesse andare agli ottavi, allora sarà ulteriormente rinviato. Insomma, un bel problema che i rossoneri si porteranno dietro ancora per un bel po’.