Contro chi gioca il Milan ai Play Off di Champions League: tabellone clamoroso

L’avversario del Milan ai Play Off di Champions League, ecco contro chi giocherà la squadra rossonera nello spareggio

La frittata è fatta e il Milan non fa altro che rendere ancora più disastrosa questa stagione. I rossoneri si sono rovinati la vita da soli con la clamorosa sconfitta contro la Dinamo Zagabria di questa sera, e quindi lo scenario più temuto è realtà. Bastava vincere contro i croati per andare direttamente agli ottavi senza passare dai Play Off. Ed era una possibilità concreta considerando il livello tecnico degli avversari e la loro difficile situazione (tanto che da qualche settimana è arrivato Cannavaro per sistemare le cose). Nonostante questo, il Milan è riuscito a perdere. Ed è il modo a rendere tutto ancor più assurdo.

I rossoneri hanno giocato un primo tempo angosciante, da mani nei capelli. Solito atteggiamento molle, senza anima. E la Dinamo ne ha approfittato. Al disastro tecnico, tattico e mentale, si è aggiunta poi l’ingenuità di Yunus Musah, che nel giro di pochi minuti si è fatto espellere con una doppia ammonizione senza senso. Ha lasciato così il Milan in dieci, che è riuscito anche a pareggiare grazie a Pulisic ma poi è tornato sotto con il gol, scritto nelle stelle, di Marko Pjaca (chi ha buona memoria, sa perché). Milan ai Play Off quindi, ma chi affronterà?

Juventus e Inter sul percorso Champions del Milan

Il Milan saprà il suo avversario allo spareggio per accedere agli ottavi di Champions League soltanto nella giornata venerdì con il sorteggio. Oggi però sappiamo quali sono le due possibilità, e una di queste è davvero clamorosa: i rossoneri potrebbero ritrovarsi di fronte una fra Feyenoord e… Juventus.

Anche i bianconeri, infatti, non sono riusciti ad entrare nelle prime otto con la sconfitta pesante di questa sera contro il Benfica per due a zero. E quindi c’è il 50% di probabilità che le due italiane si ritrovino di fronte subito. Ma non è finita qui. Per uno strano scherzo del destino, il Milan, se dovesse superare l’ostacolo Play Off, potrebbe ritrovarsi di fronte l’Inter o l’Arsenal. Ebbene sì, c’è il rischio di un altro derby europeo, dopo quello in semifinale di due stagioni fa, già agli ottavi di finale.

Insomma, uno scenario davvero clamoroso che potrebbe verificarsi nel mese di febbraio. Un bel guaio per Conceicao, e tutto per non essere riusciti a battere la Dinamo Zagabria con una prestazione davvero scandalosa. Un disastro che complica ancor di più una stagione che è già complicata di suo a causa dei tantissimi e gravissimi errori di dirigenza e società. Stasera il Milan ha toccato il fondo e Conceicao è l’ultimo dei responsabili.