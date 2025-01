È fatta per l’attaccante: il Milan ha chiuso l’affare, lunedì le visite mediche

Chiusa l’operazione per l’attaccante per il Milan: l’arrivo in Italia è previsto nelle prossime ore e lunedì farà le visite mediche

Il Milan è al lavoro per chiudere al meglio questo confuso calciomercato di gennaio. Fino pochi giorni fa, era immobilismo o quasi: oltre a Kyle Walker, non c’erano segnali di trattative prossime alla chiusura. Ad un certo punto qualcosa è cambiato e la sconfitta di Zagabria sembra aver inciso e non poco. La società vuole chiudere il prima possibile per Santiago Gimenez del Feyenoord che, per un disegno del destino, sarà l’avversario dei rossoneri a quei Play-off che si sarebbero potuti ampiamente evitare.

Non è ancora chiaro se questo influirà o meno sulla buona riuscita dalla trattativa ma nel frattempo i contatti sono sempre più fitti. A fargli spazio sarà Alvaro Morata, che ha l’accordo con il Galatasaray: lo spagnolo va via soprattutto per una questione di natura economica perché così Furlani può liberare spazio nel bilancio per aumentare l’offerta gli olandesi per il messicano. Perché il diktat in casa Milan è sempre molto chiaro: soldi in più non si spendono. Intanto come sempre la società guarda anche al futuro e, in attesa dell’attaccante per il presente, ha chiuso l’affare per l’attaccante del (possibile) futuro.

Affare fatto: il Milan si assicura il bomber del futuro

Secondo quanto riportato da Transfermarkt, il Milan ha chiuso la trattativa con l’Union Berlino per l’attaccante Levis Asanji. Classe 2006, da pochi giorni ha compiuto 19 anni. In Germania si parla benissimo di lui in ottica futura ed era da tempo anche nel mirino degli scout di Moncada.

I rossoneri hanno scelto di affondare il colpo: non si conoscono ancora le cifre ma sappiamo che il giocatore finirà fra la Primavera e il Milan Futuro in Serie C. Tedesco di origini camerunesi, come detto è un attaccante di grande talento ma soprattutto di grande struttura fisica: è alto quasi due metri e ha soltanto 19 anni…

🚨 Esclusiva Transfermarkt 🚨 Per il ruolo di centravanti, almeno per il futuro, il Milan ha già il colpo in canna: si tratta del giovane 🇩🇪Levis #Asanji, di cui si parla molto bene in Germania. Lunedì è atteso a Milano per le visite mediche 🏥#calciomercato #mercato #Milan pic.twitter.com/upwAMW2FrE — Transfermarkt.it (@TMit_news) January 31, 2025

In questa stagione ha segnato la bellezza di dieci reti in quattordici partite. Insomma, su di lui ci sono grandi premesse e il Milan dopo un’attenta analisi ha deciso di investirci. Lunedì arriverà in Italia per svolgere le visite mediche e firmare il contratto durante quelle che saranno le ultime ore di mercato. In attesa di sviluppi per quanto riguarda Gimenez, il bomber scelto dalla società per il presente, il Milan si assicura un grande talento per il futuro. Giocherà molto probabilmente in Lega Pro e lì avrà modo di crescere e di dimostrare il suo talento prima di un eventuale grande salto in prima squadra.