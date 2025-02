Il Milan pensa allo “scambio”, colpo in Serie A in arrivo

Possibile “scambio” in Serie A per il Milan per arrivare al giocatore: affare impostato, si può chiudere. I dettagli

Sono ore caldissime per il calciomercato del Milan di questo gennaio. I rossoneri sono attivi in entrata e in uscita per provare a dare la scossa a tutta la squadra. Santiago Gimenez è l’obiettivo numero uno per l’attacco: l’affare col Feyenoord sembra essere a buon punto ma il tempo stringe e bisogna affondare il colpo, l’uscita di Alvaro Morata, diretto verso il Galatasaray, serve proprio per liberare spazio in campo e nel bilancio per l’arrivo del messicano.

Sergio Conceicao incrocia le dita, anche se nelle ultime ore si sono diffuse indiscrezioni anche sulla sua posizione, che non sarebbe così salda già da ora e non solo in vista di giugno. Ci sono anche altre operazioni minori che stanno per essere definite come, ad esempio, il prestito di Francesco Camarda per 18 mesi al Monza: il giovane attaccante ha chiesto di andare a giocare e verrà accontentato. Il suo passaggio ai brianzoli potrebbe anche essere la base di un affare fra i due club in vista di giugno.

Dal Monza al Milan, affare impostato per giugno

Sappiamo che da tempo il Milan ha attenzionato Warren Bondo, centrocampista del Monza. I rossoneri erano andati vicino al suo acquisto ancor prima dell’arrivo in Italia e quando era un parametro zero, alla fine però non se ne fece nulla e il giocatore scelse i biancorossi per giocare con continuità. Scelta che ha dato i suoi frutti perché Bondo si è messo in luce e ha mostrato grande talento, riaccendendo così l’interesse dei rossoneri.

Che hanno fatto un sondaggio per acquistarlo già in questa sessione di gennaio ma alla fine la società ha scelto di non andare fino in fondo. La pista potrebbe riaprirsi a giugno però e il prestito di Camarda potrebbe essere solo il primo passo per un accordo. Difficile pensare che l’affare possa concludersi in questi ultimissimi giorni di gennaio: il tempo stringe e tutta l’attenzione è sull’affare Gimenez, che Furlani e Moncada sperano di chiudere a breve.

Il problema è che alla rosa sarebbe servito anche un centrocampista e Bondo poteva essere un’ottima soluzione per dare il cambio ai titolari, ma non si farà adesso. Se ne riparlerà in estate ma a quel punto il costo dell’operazione sarà decisamente più alto, ma il prestito di Camarda è un buon pretesto per arrivare ad una stretta di mano.