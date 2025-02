@ML – Calabria saluta il Milan: “È un momento difficile, come quando ti lasci con la moglie” (VIDEO)

Addio al Milan per Calabria, che andrà al Bologna. All’uscita da Milanello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti

Davide Calabria lascia il Milan dopo diciotto anni. In queste ultime ore di mercato, il terzino e capitano rossonero ha ricevuto una proposta dal Bologna e, insieme alla società, ha deciso di accettarla. Per lui non c’è più spazio fin dalla scorsa estate quando il gruppo di lavoro ha deciso di spendere 20 milioni per l’acquisto di Emerson Royal. E ora, in questo gennaio, è arrivato anche Kyle Walker. Inoltre, con Sergio Conceicao ha perso anche la fascia da capitano e fra cinque mesi avrebbe visto scadere il suo contratto.

La possibilità di andare al Bologna quindi era imperdibile per lui e giustamente ha scelto di andare dove potrà trovare spazio di nuovo da protagonista. Calabria aveva pubblicato su Instagram stamattina una foto commovente: Milanello nell’immagine, due pallini rosso neri e il segno dell’infinito. Pochi minuti fa ha lasciato Milanello per dirigersi a Bologna dove sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto.

Calabria all’uscita da Milanello: “Auguro il meglio a tutti”

All’uscita è stato intercettato dai giornalisti presenti e ha rilasciato le sue ultime dichiarazioni da giocatore milanista: “È difficile, mi mancherà tutto quello che ho vissuto qua. Ogni ricordo me lo porterò per sempre. Sono state ore difficili, è come quando ti lasci con la moglie. Comincerà un nuovo capitolo e auguro il meglio a tutti“. Tutto ciò, come si può vedere dalle immagini riportate, con una evidente commozione.

Per lui è evidentemente un momento molto difficile come ha ammesso. Indossa i colori rossoneri da quando era soltanto un bambino: ha fatto tutto il percorso arrivando in prima squadra, fino a diventarne addirittura il capitano. Ha realizzato il sogno di ogni tifoso rossonero e si è tolto anche delle soddisfazioni: uno Scudetto e due volte la Supercoppa, l’ultima poche settimane fa, alzata insieme a Mike Maignan (scelto da Conceicao come nuovo capitano).

Negli ultimi 15 anni ha vissuto momenti difficili e momenti indimenticabili ed è inevitabile per lui l’emozione di queste ore, tra l’altro alla vigilia del derby contro l’Inter. Inizierà una nuova avventura al Bologna di Vincenzo Italiano, dove ritroverà probabilmente il posto da titolare. Ma sarà sempre un tifoso rossonero.