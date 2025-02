“Siamo a posto”, l’annuncio di Ibrahimovic sul mercato

Ibrahimovic ha parlato prima del derby dell’addio di Morata e dell’arrivo di Gimenez, anche lui presente a San Siro per assistere al match

Il Milan sta per scendere in campo contro l’Inter nel derby. I rossoneri sono chiamati a vincere dopo la pessima figura di Zagabria in Champions League ma soprattutto per provare a dare un segnale dopo le tante indiscrezioni di questi giorni. Una situazione che si sta ripetendo spesso in questa stagione ma la squadra di Sergio Conceicao ha dimostrato di saper reagire ai momenti difficili, un po’ come è accaduto nel derby d’andata e in quello in finale di Supercoppa Italiana. E anche oggi ci si aspetta quel tipo di atteggiamento anche se non sarà semplice.

Oggi è stato anche il giorno di Santiago Gimenez, preso dal Feyenoord per 35 milioni: oggi ha sostenuto visite mediche e ha firmato il contratto ed è arrivato a San Siro in questi minuti per assistere alla partita. Sarà a disposizione presumibilmente per la partita di Coppa Italia contro la Roma. Ibrahimovic lo ha accompagno oggi a Casa Milan per la firma sul contratto e insieme hanno raggiunto lo stadio. Lo svedese è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare del match e anche ovviamente di questo acquisto.

Ecco le parole del dirigente rossonero, che ci ha tenuto a ringraziare Alvaro Morata per questi sei mesi (ha già raggiunto Istanbul e a breve diventerà ufficialmente un giocatore del Galatasaray): “Prima di tutto Alvaro è una grande persona e un grande giocatore, gli auguro il meglio. Alcune storie per varie situazioni non fanno “clic”. Più di questo non dico. Gimenez l’abbiamo seguito per tanti mesi, ci abbiamo provato anche in estate ma era un’altra situazione. È pronto, l’ho visto dal vivo ed è carico, ha tanta voglia di cominciare. Siamo tutti carichi”.

Intervenuto anche a DAZN, Ibrahimovic ha chiuso le porte ad altre operazioni di mercato: “Abbiamo fatto il nostro e abbiamo fatto grandi investimenti: Calabria è andato ed è arrivato Kyle, Alvaro è andato ed è arrivato Gimenez. Abbiamo rinforzato la squadra e siamo a posto. Gimenez? Forte come Ibra“.