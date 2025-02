Il Milan lo ha chiesto al Bologna, è partita la nuova trattativa

L’asse di mercato tra Milan e Bologna è sempre caldo e nelle ultime ore è spuntato un nome nuovo per quello che riguarda il club rossonero, interessato ad un gioiello della società di Joey Saputo.

Sono ore frenetiche per quello che riguarda il calciomercato rossonero con la dirigenza al lavoro per cercare di chiudere delle trattative sia in entrata che in uscita.

Negli ultimi anni sono state diverse le trattative andate in porto tra Milan e Bologna. Nell’estate del 2023 è stato Alexis Saelemaekers a trasferirsi in rossoblu con il belga che non è stato però riscattato dalla società emiliana. Nell’estate del 2024 è stata invece la volta di Tommaso Pobega che ha da poco messo a segno il suo primo gol in Champions League con la maglia del Bologna in quella che è stata l’ultima partita della squadra di Vincenzo Italiano prima dell’eliminazione. I rossoneri hanno invece messo sotto contratto Hodzic, giovane centrocampista che per il momento sta giocando con il Milan Futuro. Oltre alle richieste del Bologna per Davide Calabria, è il Milan ad aver preso informazioni su un gioiello della squadra emiliana.

Calciomercato, il Milan ci prova per un gioiello del Bologna

In occasione dei colloqui per Davide Calabria, il Milan ha chiesto al Bologna informazioni su Lewis Ferguson, centrocampista scozzese ora ai box per via di un infortunio. Rientrato a novembre dopo un lungo stop, il classe 1999 sta facendo ancora fatica a tornare quello della scorsa stagione ma le sue qualità non sono in discussione. Il Milan ha voluto avviare un discorso in vista della prossima stagione.

Il centrocampista piace molto a Zlatan Ibrahimovic che lo vorrebbe in rossonero per andare a migliorare la zona mediana del campo con lo scozzese che può agire sia sulla linea dei trequartisti che come diga davanti la difesa. Il prezzo che il Bologna fa del cartellino del proprio capitano è di circa 30 milioni di euro, una somma che però in estate potrebbe abbassarsi nel caso in cui il giocatore dovesse fare fatica a ritrovare la giusta condizione fisica dopo il nuovo stop.

Nonostante il recente rinnovo di contratto con il Bologna il giocatore scozzese potrebbe lasciare gli emiliani in estate soprattutto nel caso in cui la formazione di Vincenzo Italiano non dovesse riuscire a centrare la qualificazione ad una competizione europea. I buoni rapporti tra le parti potrebbero favorire la buona riuscita dell’affare considerato anche il fatto che il Bologna dovrebbe versare circa 12 milioni di euro nelle casse rossonere per trattenere Pobega.

Nelle ultime ore del mercato si cercherà di arrivare ad un’intesa anche per quello che riguarda Davide Calabria con il terzino destro che però appare intenzionato a restare in rossonero fino al termine del suo contratto, previsto per il giugno di quest’anno.