Milan-Inter in diretta, cronaca e risultato live: le formazioni ufficiali

La sconfitta contro la Dinamo Zagabria in Champions League ha provocato tanta delusione in casa Milan. Oggi è fondamentale reagire, perché a San Siro c’è una forte Inter da affrontare nel derby della 23esima giornata di campionato.

La squadra di Sergio Conceicao non ci arriva nelle migliori condizioni, ci sono degli assenti importanti e giocatori non al massimo della condizione fisica. Quella di Simone Inzaghi parte certamente favorita, anche se abbiamo già visto in Supercoppa Italiana che i pronostici e certi risultati possono essere ribaltati a volte.

Derby Milan-Inter: la cronaca live della partita

Alle ore 18:00 l’arbitro Chiffi fischierà l’inizio del derby.

Le formazioni ufficiali di Conceicao e Inzaghi

MILAN (4-3-3): Maignan; Walker, Tomori, Pavlović, Hernández; Musah, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Abraham, Leão. A disp.: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Gabbia, Jiménez, Terracciano, Thiaw; Zeroli; Camarda, Chukwueze, Jović, Okafor. All.: Conceição.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, L. Martínez. A disp.: Calligaris, J. Martínez; Acerbi, Bisseck, C. Augusto, Darmian; Asllani, Frattesi, Zalewski, Zieliński; Arnautović, De Pieri, Taremi. All.: Inzaghi.

Arbitro: Chiffi di Padova.

Dove vedere Milan-Inter in tv e streaming

Il derby Milan-Inter sarà trasmesso in diretta tv e streaming sia da DAZN che da Sky (canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio), Sky Sport 4K e Sky Sport 251). Ovviamente, sono a disposizione anche le app Sky Go e NOW per seguire live il big match della Serie A.

La telecronaca su DAZN sarà affidata a Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni, mentre quella su Sky a Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani.