Joao Felix-Milan, accordo trovato: nuovo colpo rossonero

Il Milan e il Chelsea hanno trovato un accordo di massima per il trasferimento in rossonero del portoghese: il punto della situazione

Joao Felix al Milan. Ora è è fatta l’acquisto del portoghese per il club rossonero. Il lavoro di Jorge Mendes è andato in porto, con il calciatore pronto a valore a Milano per firmare con i rossoneri.

Il Chelsea ha aperto al prestito, così il Diavolo ha trovato un accordo di massima a circa due milioni di euro con i londinesi. La fumata bianca è davvero ad un passo. Si attende l’ultimo via libera per il suo approdo in città.

Calciomercato Milan, via Okafor per Felix: il punto della situazione

Contestualmente il Milan ha di fatto trovato un accordo con il Napoli per l’addio di Noah Okafor. Sarà lo svizzero a far spazio al portoghese. Gli azzurri prendono il giocatore in prestito con diritto di riscatto. Un’operazione simile a quella che il Milan aveva chiuso con il Lipsia. Affare dunque che porterà nelle casse del Diavolo quei due milioni che verranno girati al Chelsea per Joao Felix.