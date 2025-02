Ibra e Furlani scatenati: Milan, ecco il primo colpo estivo

Il Milan è pronto a piazzare già il primo colpo dell’estate. I rossoneri hanno prenotato il calciatore in vista della prossima sessione di mercato

E’ stato un calciomercato scoppiettante quello che si è concluso solamente poche ore fa. Il Milan è stato protagonista assoluto dell’ultimo giorno della campagna invernale, con ben tre acquisti nell’ultimo giorno. I rossoneri sono stati davvero scatenati, riuscendo a mettere le mani su tutti gli obiettivi che si erano prefissati.

Così ieri sono arrivati Bondo, Joao Felix e Riccardo Sottil. Il centrocampista, acquistato dal Monza, per una decina di milioni di euro più bonus, va a sostituire Ismael Bennacer, volato in Francia per indossare la maglia del Marsiglia di Roberto De Zerbi. Il portoghese, voluto fortemente da Sergio Conceicao, prende, invece, il posto di Noah Okafor. Ma sul gong i rossoneri hanno deciso di dare un’ulteriore alternativa in attacco al tecnico portoghese, mettendo le mani sull’esterno della Fiorentina.

A far spazio al giocatore italiano poteva essere Samu Chukwueze, ma il trasferimento al Fulham, nato nelle ultimissime ore di calciomercato, è saltato. Tra le parti si sta lavorando ad un prestito con diritto di riscatto, ma non sono stati trovati gli accordo per la fumata bianca. E’ evidente, dunque che l’addio del nigeriano è solo rimandato.

Calciomercato Milan, arriva subito il centrocampista: il punto della situazione

E’ rimandato anche l’acquisto di un altro centrocampista, che è stato sempre in cima alla lista della spesa del Milan. Stiamo ovviamente parlando di Samuele Ricci. Ci sarà da battere la concorrenza dell’Inter e magari di qualche club inglese, ma tra il Diavolo e il calciatore c’è più di una promessa per l’estate.

Sarà un affare importante da oltre 30 milioni di euro. Il Torino, d’altronde, è un osso duro, ma c’è il tempo per trovare gli incastri giusti. C’è la volontà anche da parte del club granata di accontentare la volontà del centrocampista di giocare in una big. Oltre ad un’importante somma di denaro in Piemonte potrebbe andare anche un giocatore in esubero dei rossoneri.

Sono due i calciatori da monitorare con attenzione. Se l’Empoli non dovesse riscattare Lorenzo Colombo, l’italiano diventerebbe un’idea concreta per il Torino. Ma l’opzione più calda potrebbe diventare Tommaso Pobega, qualora il Bologna non decidesse di investire quei 10 milioni di euro che servono per tenerselo stretto. Le opzioni dunque non mancano, in primavera inoltrata ne sapremo certamente di più. Il nome di Ricci va dunque tenuto ben caldo per le prossime settimane.