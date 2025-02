La scelta di Conceicao stupisce i tifosi: non ha voglia di aspettare

Conceicao pronto a stupire tutti con una clamorosa scelta in vista della Roma, tutti i dettagli

Il pareggio nel derby di domenica è un boccone amaro per il Milan. Il gol di De Vrij è arrivato nei minuti di recupero dopo che la squadra di Sergio Conceicao era andata in vantaggio di Reijnders. Un pareggio però meritato per quanto visto nel secondo tempo, coi nerazzurri molto pericolosi in più occasioni. Nonostante la delusione per una vittoria mancata, la prestazione della squadra ha convinto i tifosi, soprattutto dopo quanto accaduto a Zagabria.

Una sconfitta, quella di Champions League, che ha palesemente lasciato strascichi, visto che da quel momento si è acceso il mercato del Milan. Ieri i rossoneri hanno vissuto una giornata folle con l’acquisto di Joao Felix dal Chelsea, mentre qualche ora prima era stato ufficializzato l’arrivo di Santiago Gimenez, acquistato per 35 milioni dal Feyenoord. La firma è arrivata poco prima del derby, che ha poi visto a San Siro insieme a Ibrahimovic. Ieri il primo allenamento con vista su Milan-Roma di Coppa Italia. E, a proposito, Conceicao è pronto a sorprendere tutti.

Milan-Roma, Conceicao lo schiera subito

Stando alle prime voci che arrivano da Milanello, l’allenatore portoghese sembra intenzionato a lanciare Gimenez dal primo minuto nella partita di Coppa Italia contro la Roma in programma mercoledì sera. I rossoneri puntano molto sul cammino in questo trofeo e vogliono portare a casa la vittoria dopo aver superato abilmente il Sassuolo agli ottavi di finale.

Conceicao deve fare i conti, come sempre, con le assenze e coi problemi della rosa, che ora spera di assestare nelle prossime settimane con i rientri e soprattutto con il recupero fisico di alcuni giocatori. Ma intanto è chiamato a fare importanti scelte di formazione. A meno di colpi di scena, Gimenez farà il suo debutto contro la Roma ed è probabile che lo farà dal primo minuto. Abraham nel derby non ha convinto: come sempre si spende tantissimo per la squadra (da un suo recupero è partita l’azione per il gol di Reijnders) ma in zona gol sbaglia troppo.

Gimenez deve subito prendere confidenza con il Milan, con San Siro e con l’Italia, per questo è utile schierarlo fin da subito e mercoledì è l’occasione perfetta. A qualche tifoso verrà sicuramente in mente il debutto di Piatek con la maglia rossonera, proprio in Coppa Italia a San Siro: all’epoca l’avversario era il Napoli e il polacco mise a segno due gol. L’avvicendamento fra Gimenez e Morata ha ricordato molto quello fra Higuain e Piatek, speriamo in un debutto simile con un continuo diverso.