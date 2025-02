Continua la spesa del Bologna in casa Milan: affare in estate per 6 milioni

Dopo l’acquisto di Davide Calabria in prestito fino al 30 giugno, il Bologna continua a guardare in casa Milan pronto a fare un’offerta per un giocatore rossonero.

Il Milan ha cambiato moltissimo durante il mese di gennaio ed è pronto a proseguire la sua rivoluzione in vista della prossima estate con i rossoneri che hanno già pianificato operazioni in entrata e in uscita.

Durante la sessione di trattative invernale sono arrivati a Milanello Kyle Walker, Joao Felix, Santiago Gimenez, Warren Bondo e Riccardo Sottil. Il tutto a fronte di diversi addii come quelli di Davide Calabria, Kevin Zeroli, Alvaro Morata, Ismael Bennacer e Hugo Cuenca. Una rivoluzione dovuta a risultati ampiamente deludenti da parte della squadra che ora è in forte difficoltà in classifica e che dovrà affrontare i playoff di Champions League per accedere agli ottavi. Nel frattempo il Bologna guarda con attenzione in casa rossonera per il mercato della prossima estate.

Calciomercato Milan, il Bologna mette nel mirino un rossonero

Il Bologna sta pensando a Filippo Terracciano in vista della prossima stagione. Il jolly classe 2003 è stato seguito da diverse squadre durante il mese di gennaio con il Milan che però ha bloccato la sua cessione.

La capacità di agire in diversi ruoli è ritenuta importante da Sergio Conceicao che ha voluto tenere in rosa l’ex giocatore del Verona che potrebbe essere utile nelle prossime settimane che vedranno il Milan impegnato su diversi fronti. Terracciano può essere utilizzato sia sulle fasce in difesa che come centrale e, all’occorrenza anche come mediano, ruolo nel quale lo vede maggiormente il tecnico portoghese.

Terracciano piace molto a Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna che lo vorrebbe portare in rossoblu in vista della prossima stagione. I rapporti tra Milan e Bologna sono ottimi come dimostrano i tanti affari chiusi dalle due società negli ultimi tempi. Il trasferimento di Davide Calabria in prestito per questi ultimi mesi della stagione ne è la prova con i rossoblu che potrebbero mettere sul piatto un’offerta da circa 6 milioni di euro per assicurarsi il cartellino del jolly rossonero.

Il Milan, dal canto suo, valuta Filippo Terracciano tra gli 8 e i 10 milioni di euro ma se non dovesse trovare molto spazio in questa parte finale di stagione è probabile che il giocatore possa salutare anche per una cifra più bassa. Non è da escludere poi che il classe 2003 possa rientrare in una trattativa per un gioiello del Bologna con i rossoneri che seguono con attenzione sia Beukema che Ferguson.