Il Milan lo ha promesso all’Empoli: il giovane gioiello andrà in prestito in estate

Nuovi affari con l’Empoli per il Milan. I rossoneri potrebbero cedere il giocatore ai toscani: il punto della situazione in vista dell’estate

Milano-Empoli è un asse da tenere d’occhio per quanto riguarda il calciomercato estivo. I rossoneri e i toscani potrebbero così tornare a fare affari. Oggi vestono l’azzurro due giocatori che sono di proprietà del Diavolo che possono essere riscattati. Stiamo chiaramente parlando del portiere Vasquez e del centravanti Lorenzo Colombo. Entrambi stanno recitando un ruolo da protagonisti e il futuro potrebbe essere ancora all’Empoli.

Empoli che può guardare anche ad altri giovani del Milan. In estate i rossoneri devono fare i conti con diversi calciatori che potrebbero fare le valigie per andare altrove, per fare esperienza. Il primo profilo di cui bisogna parlare è certamente Francesco Camarda. Bisognerà capire quali sono le intenzioni di Zlatan Ibrahimovic, che in inverno ne ha bloccato la partenza. Il giovane centravanti, però, ha bisogno e voglia di giocare. Allenarsi in prima squadra gli fa certamente bene, ma mettere minuti nelle gambe è vitale.

Un altro giovane italiano per l’Empoli: ecco cosa può succedere

Dopo il no al Monza, in primavera si capirà quale può essere la scelta migliore. Con Kevin Zeroli, invece, si è deciso di intraprendere un’altra strada. Il centrocampista, sul quale il Milan crede tantissimo, è stato ceduto in prestito proprio al club brianzolo. Fra sei mesi capiremo se lo aspetterà un altro prestito. Magari proprio ad Empoli, dove puntano tanto sui giovani. Attenzione, però, anche ad un altro calciatore.

Quel Lorenzo Torriani, che oggi sta svolgendo il ruolo di terzo portiere al Milan. L’estremo difensore di Vimodrone, che lo scorso 31 gennaio ha compiuto 20 anni, dovrebbe lasciare il posto ad un altro collega proveniente dal Milan Primavera. Un’esperienza in prestito altrove potrebbe essere produttiva. Così Il classe 2005 potrebbe andare a sostituire Vasquez, al quale non mancano le offerte dopo un inizio di stagione davvero super.

Lorenzo Torriano ha fin qui giocato cinque partite in Serie C con il Milan Futuro. Con il Milan dei grandi, invece, ha raccolto due presenze, una Champions League contro il Liverpool e poi nel 6 a 1 di Coppa Italia contro il Sassuolo. Il prossimo anno potrebbe essere quello della continuità. Scalare le gerarchi con Mike Maignan e Sportiello, appare complicato