Contro chi giocherà in semifinale di Coppa Italia il Milan dopo aver superato la Roma: c’è un clamoroso scenario possibile

Il Milan accede alle semifinali di Coppa Italia battendo per tre a uno la Roma. Tutto piuttosto semplice a San Siro per la squadra di Sergio Conceicao, che nel primo tempo segna due gol, entrambi con Tammy Abraham. I giallorossi la riaprono ad inizio ripresa con la rete di Artem Dovbyk; c’è la sensazione che gli uomini di Ranieri possano in qualche modo rientrare in partita ma poi fanno il loro debutto Joao Felix e Santiago Gimenez e la musica cambia.

Ingresso super positivo dei nuovi acquisti, in particolar modo del portoghese, che regala subito un assaggio delle sue clamorose doti tecniche. Ed è proprio lui, su assist del messicano, a segnare, con un tocco sotto, il gol del definitivo tre a uno che vale il passaggio del turno alle semifinali di Coppa Italia. Ora il Milan potrà tornare a concentrarsi su campionato e Champions League. Per sapere chi sarà l’avversario di semifinale, bisognerà aspettare il 25 febbraio.

Milan in Coppa Italia, contro chi giocherà in semifinale

Quel giorno infatti è in programma Inter-Lazio, l’altro quarto di finale oltre a Juventus-Empoli (che si giocherà invece il 26 febbraio). Al Milan però interesserà il risultato del match di San Siro perché la vincente fra nerazzurri e biancocelesti sarà l’avversario dei rossoneri in semifinali. Ebbene sì, in caso di vittoria della squadra di Simone Inzaghi, si giocheranno altri due derby dopo i tre che abbiamo visto finora (andata di campionato, finale di Supercoppa e ritorno di campionato).

La semifinale è in programma il prossimo 2 aprile ma, a differenza di ottavi di finale e quarti, a questo punto si giocheranno andato e ritorno. Nel frattempo però potrebbero essersi giocati altri derby. Sì perché se il Milan dovesse superare lo spareggio di Champions League con il Feyenoord, agli ottavi di finale potrebbe ritrovare proprio i cugini. Insomma, in questa stagione potremmo raggiungere l’incredibile numero di sette derby in un solo anno, di certo non una cosa positiva per i deboli di cuore.

Tutto questo è però al momento soltanto un’ipotesi, bisognerà aspettare gli esiti delle prossime partite. Una cosa è certa: il nuovo Milan, tirato a lucido dopo il mercato di gennaio, non deve aver paura di nessun avversario. Men che meno dell’Inter, che ha già battuto due volte in questa stagione ed è stato a due minuti dal vincere anche il terzo. Il debutto di Joao Felix e di Gimenez di questa sera fanno ben sperare i rossoneri. Che ora hanno una marcia in più.