Ormai non ci sono più dubbi: lascia il Milan in estate

Protagonista assoluto del calciomercato invernale, il Milan è già al lavoro per capire quali mosse mettere in atto in vista della prossima estate.

Cambiata profondamente la rosa durante il mercato invernale, il Milan ora sta pensando già a quali dovranno essere i colpi da chiudere in vista della prossima stagione.

Prima di acquistare il club dovrà capire chi cedere e chi confermare dei calciatori che sono in scadenza di contratto. Uno di questi appare ormai certo di salutare la squadra considerato il fatto che il suo prestito in rossonero terminerà alla fine della stagione. Zlatan Ibrahimovic, insieme a Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani, è pronto a continuare l’opera di rivoluzione della rosa ed ha già bene in mente chi potrà far parte ancora del progetto e chi no.

Calciomercato Milan, un attaccante è già ai saluti: addio certo in estate

Tammy Abraham saluterà il Milan alla fine della stagione in corso. Il centravanti inglese, in prestito secco dalla Roma, è pronto a dire addio ai colori rossoneri non appena terminerà il campionato in corso con il club pronto a puntare su un altro attaccante che possa completare il reparto.

L’arrivo di Santiago Gimenez toglie già un posto in attacco in vista della prossima stagione con il messicano che, con ogni probabilità, sarà affiancato da un’altra punta in vista del 2025/2026 più Francesco Camarda, pronto a continuare il suo percorso di crescita in rossonero. Il Milan avrebbe individuato in Nikola Krstovic del Lecce l’attaccante giusto per andare a completare il suo reparto avanzato in vista della prossima stagione.

Per il montenegrino il Milan avrebbe già avanzato una proposta al Lecce mettendo sul piatto 20 milioni di euro più 5 di bonus per portarlo in rossonero in estate ma per il momento i salentini avrebbero risposto picche. Quello che appare certo però è che Abraham non sarà confermato considerato il fatto che il prossimo anno il suo stipendio sfiorerà i 5 milioni di euro netti, considerati decisamente troppi dal club meneghino.

La punta farà quindi ritorno a Roma anche se sarà molto difficile immaginare una sua permanenza in giallorosso. Il percorso inverso dovrebbe essere fatto da Alexis Saelemaekers con il belga che piace molto a Conceicao, pronto a reinserirlo in rosa in vista della prossima stagione considerata anche la sua ottima stagione con la maglia della Roma. I capitolini vorrebbero tenere l’esterno classe 1999 ma il Milan chiede circa 25 milioni di euro per il suo cartellino.