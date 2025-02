Messaggio speciale per Sottil da un ex Milan: “Devo ringraziarlo”

In conferenza stampa, Sottil ha rivelato un bellissimo retroscena che riguarda un altro ex Milan e il suo messaggio speciale

Dei cinque acquisti fatti a gennaio dal Milan, quello che ha sorpreso più di tutti è Riccardo Sottil. La notizia dell’accordo con la Fiorentina è arrivata all’improvviso, inaspettatamente, durante l’ultimo giorno di mercato. E è stato anche l’ultimo contratto depositato, praticamente ad un passo dal gong finale di mezzanotte. I rossoneri, che ora guardano con più interesse al mercato degli italiani (forse ci si è resi conto del problema liste), lo hanno scelto per sostituire Noah Okafor, ceduto al Napoli in prestito con diritto di riscatto.

Sottil, figlio dell’allenatore Andrea, è un esterno offensivo che può agire sia da ala che da quarto di centrocampo, a sinistra ma anche a destra. Circa un’ora fa, il giocatore si è presentato in conferenza stampa e ha parlato con grande emozione di questo suo trasferimento. Milanista da sempre, Sottil è pronto per giocare un ruolo importante in questa seconda parte di stagione. Lui, così come Warren Bondo, preso dal Monza, può diventare una risorsa.

Il messaggio di Adli a Sottil

Nel corso della conferenza, Riccardo ha rivelato anche un interessante retroscena che riguarda un giocatore che il Milan lo conosce molto bene. Negli ultimi sei mesi alla Fiorentina, Sottil ha avuto come compagno di squadra Yacine Adli, trasferitosi a Firenze da Milano durante l’estate con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Finora il francese ha fatto molto bene ed è probabile che, a fine stagione, la società viola attiverà l’opzione per acquistarlo a titolo definitivo. Adli è legatissimo ai rossoneri: negli scorsi anni ha fatto di tutto per restare e per ritagliarsi lo spazio che, per un certo periodo, è anche riuscito ad ottenere. In estate però di spazio non ce n’era più e così non ha detto no all’opportunità Fiorentina.

In conferenza stampa è stato chiesto a Sottil che Adli gli ha parlato del Milan e il nuovo giocatore milanista ha rivelato un curioso retroscena: “Mi ha scritto un messaggio due giorni fa scrivendomi ‘Fammi sognare’, devo ringraziarlo perché è un ragazzo d’oro“, le parole di Sottil. Parole che confermano il milanismo di Adli ma anche la sua straordinaria umanità, elemento che abbiamo avuto modo di apprezzare in questi anni e che hanno notato fin da subito anche i tifosi. La sua storia professionale col Milan è alle battute finali (se tutto andrà per il verso giusto) ma i colori rossoneri dal suo cuore non usciranno mai.