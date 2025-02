Talento e duttilità: un altro “nuovo acquisto” per il Milan

Il Milan ha un altro “nuovo acquisto” oltre agli arrivi del mercato di gennaio: Conceicao punta fortissimo su di lui grazie alle due incredibili doti

Quello che abbiamo visto contro la Roma in Coppa Italia è decisamente un nuovo Milan. Il mercato di gennaio ha portato un sostanzioso cambiamento: una piccola rivoluzione, concretizzata dopo il disastro di Zagabria. La società ha scelto di seguire le indicazioni di Sergio Conceicao, che con grande onestà, come aveva fatto Paulo Fonseca, ha parlato pubblicamente dei problema di atteggiamento e di mentalità della squadra. Da qui le cessioni e gli acquisti, la maggior parte conclusi nelle ultime ore di mercato.

Li abbiamo già visti all’opera con la Roma (in attesa di Bondo, che tornerà a disposizione la prossima settimana). Ma la partita di Coppa Italia ha confermato per l’ennesima volta che il Milan ha in squadra un altro “nuovo acquisto”: un giocatore che si sta rivelando utilissimo per la sua capacità di fare più ruoli, per l’applicazione e, cosa più importante, per il talento. Che è sotto gli occhi di tutti ed è sempre più evidente.

Alex Jimenez il jolly di Conceicao

Anche ieri è stato fra i migliori in campo Alex Jimenez, che purtroppo veniva da quello sfortunato rinvio (influenzato da una spinta evidente di Bisseck non sanzionata dall’arbitro) nel derby che ha poi portato al pareggio di De Vrij all’ultimo minuto. Si è ritrovato in una situazione difficile da gestire per un ragazzo così giovane che soltanto poche settimane fa non aveva nemmeno fatto il debutto in Serie A ma, anzi, era impegnato in Lega Pro con il Milan Futuro.

Un grande passo per lo spagnolo, voluto fortemente in campo da Fonseca contro il Genoa e che da quel momento non ha più lasciato la prima squadra, e con merito. Jimenez è un giocatore di assoluto talento, che ha una grandissima dote: la capacità di ricoprire più ruoli e di interpretarli tutti allo stesso modo e senza calare di rendimento. Terzino a sinistra o a destra, esterno di centrocampo a sinistra o a destra, ala d’attacco a sinistra o a destra: un jolly nel vero senso della parole che nel 4-4-2 di Conceicao non può far altro che esaltarsi.

Uomo chiave dal punto di vista tattico perché può garantire quell’equilibrio necessario per sostenere un ipotetico attacco pesante ma, allo stesso tempo, capace di offendere con qualità, dribbling e capacità associative. Un giocatore totale quindi, che però bisogna difendere dall’inevitabile interesse del Real Madrid: i Blancos, che possono contro riscattarlo per una cifra intorno ai dieci milioni, sono pieni zeppi di campioni e questo fa ben sperare il Milan, ma giocatori così utili e così bravi fanno comodo a qualsiasi squadra al mondo, anche la più forte di tutte.