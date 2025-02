“Un mix fra Gattuso e Seedorf”, l’incredibile retroscena sul nuovo acquisto del Milan

Retroscena a sorpresa svelato durante la conferenza stampa di oggi: le parole fanno sognare i tifosi, cosa è successo

Un finale di calciomercato stellare del Milan che, nel giro di poche ore, ha chiuso per tre acquisti, che si sono aggiunti a Kyle Walker e Santiago Gimenez. Acquisti che vanno a sostituire le tante uscite, così da realizzare una vera e propria rivoluzione della squadra. Una scossa era necessario: a questo gruppo servivano nuove forze ma soprattutto nuovi stimoli dopo un ciclo che è arrivato palesemente alla fine.

Rivoluzione che potrebbe continuare anche in estate con altri addii: dei giocatori che hanno vinto lo Scudetto due anni e mezzo fa, ne sono rimasti soltanto sei (e fra questi c’è Florenzi, in scadenza a giugno e fuori per infortunio da luglio). Vedremo cosa accadrà, ma nel frattempo i tifosi si godono questi nuovi innesti. Ieri contro la Roma abbiamo avuto un assaggio delle qualità di Joao Felix, di Gimenez e Sottil, mentre Walker lo avevamo già visto nel derby. C’è invece attesa per Warren Bondo, acquistato nelle ultimissime ore di lunedì per sostituire Bennacer, che ha spinto per trasferirsi al Marsiglia.

Bondo e il messaggio di Nesta: clamorosa rivelazione

Bondo si è presentato qualche ora fa in conferenza stampa: ha confermato le indiscrezioni che lo volevano in rossonero già diversi anni fa, ancor prima che arrivasse in Italia, e ha rivelato un retroscena che riguarda Sandro Nesta, leggenda milanista che ha allenato il Monza, e quindi anche Bondo, in questa stagione. Durante la conferenza, il centrocampista ha rivelato di aver parlato con Nesta del Milan e di questa importante possibilità per lui in carriera. Ed è qui che Bondo ha rivelato il contenuto della loro discussione.

“Mi ha detto che sono un mix tra Gattuso e Seedorf“, ha esordito Bondo. Certo un paragone piuttosto pesante per un ragazzo che è appena arrivato al Milan perché parliamo di due straordinari campioni. Ma è chiaro che Nesta si riferisse alle caratteristiche tecniche e in effetti Warren sembra avere quel tipo di approccio: quantità e corsa sì, ma anche una buonissima qualità (che tra l’altro ha mostrato al Milan con il bellissimo gol della passata stagione).

“I sei mesi che ho fatto con lui sono stati ottimi, ha fatto molto per me“, ha aggiunto Bondo. Dopodiché, il messaggio più importante: “Mi ha detto che al Milan è calcio vero e che qui devo fare bene“. Nesta conosce il Milan e sa che qui il calcio è un’altra cosa: sta al ragazzo adesso dimostrare il suo valore.