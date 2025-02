L’emergenza sta per finire: Conceicao accoglie un altro rinforzo

Conceicao è pronto ad accogliere a braccia aperte un nuovo rinforzo (oltre a quelli del mercato): è pronto per il rientro, i dettagli

Sono state settimane difficili per il Milan a causa degli infortuni. Tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, la squadra rossonera ha dovuto fare i conti con diversi problemi che hanno tolto tante forze ed energie al gruppo. Pian piano però tutti hanno recuperato e, nel frattempo, la società ha aiutato Sergio Conceicao con cinque nuovi acquisti che portano una ventata di aria fresca ad una rosa che sembrava ormai logora dal punto di vista mentale. Acquisti che portano anche grande entusiasmo, come abbiamo visto a San Siro l’altra sera contro la Roma.

Ormai l’emergenza è quasi finita: a parte Emerson Royal, che resterà fuori ancora per qualche settimana, e il lungo degente Florenzi, è prossimo al rientro Ruben Loftus-Cheek, che si è fermato per la seconda volta nel giro di poco tempo a causa di una ricaduta del primo infortunio. L’inglese, che ha vissuto una prima stagione in Italia da protagonista, ha fatto molta fatica quest’anno nell’idea di calcio di Paulo Fonseca. Ma ora l’allenatore è cambiato, i concetti di gioco sono nuovi e lui sembra destinato ad essere un altro rinforzo.

Ad un passo dal rientro: Conceicao esulta

Sì perché da settembre a dicembre il suo apporto è stato davvero ai minimi termini, tanto da aver perso il posto da titolare. Le sue caratteristiche sono sempre state non idoneo al tipo di calcio proposto da Fonseca e questo la dirigenza avrebbe dovuto capirlo in estate. Ora però c’è Conceicao che ha tutt’altre idee e per questo motivo Loftus-Cheek può rappresentare un nuovo acquisto per il Milan in un reparto, il centrocampo, che necessita di forze fresche.

L’ex Chelsea (che ha giocato l’ultima volta in Supercoppa un mese fa) dovrebbe tornare a disposizione di Conceicao per la partita contro l’Hellas Verona del prossimo 15 febbraio a San Siro. Un rientro molto importante perché, nel probabile 4-4-2 che l’allenatore vorrà disegnare, le sue caratteristiche potrebbero tornare molto utili al posto di uno fra Fofana e Reijnders in mezzo al campo. Conceicao chiede più corsa e verticalità e questo è un bene per le qualità del centrocampista, che però dovrà migliorare senza palla.

La fase di non possesso è il vero grande punto interrogativo di Loftus-Cheek, che però sotto la guida di Conceicao può migliorare anche da questo punto di vista. Insomma, il suo rientro è senza alcun dubbio una grande notizie: si aggiungerà a Fofana, Reijnders, Musah e Bondo così da offrire un’altra soluzione all’allenatore in un periodo in cui si gioca ancora una volta ogni tra giorni.