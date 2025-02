Niente rinnovo e assist al Milan: “Argomento delicato”

L’annuncio sul rinnovo di contratto è un assist per il Milan: non c’è ancora l’accordo e i rossoneri possono inserirsi

Il Milan è concentrato su questa seconda parte di stagione con l’obiettivo di chiudere al meglio possibile. I rossoneri hanno avuto grosse difficoltà finora ma adesso è iniziato un nuovo campionato. Gli acquisti di gennaio hanno portato nuovo entusiasmo in tutto l’ambiente e lo abbiamo visto mercoledì sera contro la Roma in Coppa Italia. Adesso però c’è da cavalcare l’onda portando a casa risultati, a partire dalla trasferta di domani contro l’Empoli in campionato per la rincorsa Champions League.

Sarà una seconda parte di stagione molto importante anche per il futuro della squadra. Sergio Conceicao si gioca la conferma, così come anche il management, che viene da due anni di sole difficoltà. Nelle ultime settimane si è parlato spesso del possibile arrivo di un nuovo direttore sportivo e il nome di Modesto, ex dirigente del Monza, è quello circolato con più forza. Il Milan però avrebbe bisogno certamente di altri tipi di dirigenti e il nome che convince tutti, tifosi compresi, è solo uno.

Rinnovo lontano: il dirigente può andar via

Ci si chiede perché il Milan, in questi anni di continui cambiamenti, non abbia mai deciso di puntare su Giovanni Sartori, uno dei migliori dirigenti d’Europa, autore del miracolo Atalanta e, da diverse stagioni, anche di quello del Bologna. Un direttore sportivo vecchio stampo, che va in giro per l’Italia a guardare i giocatori per conoscerli e capire se è il caso di investirci o meno. Un grande uomo di calcio insomma, cioè quello di cui avrebbero bisogno i rossoneri.

Sartori è in scadenza di contratto a giugno con il Bologna (dove ricopre la carica di responsabile dell’area tecnica) e ad oggi non ci sono ancora notizie in merito al rinnovo di contratto. Il direttore sportivo Marco Di Vaio, nel corso di una conferenza stampa, ha parlato anche del prolungamento di Sartori e le sue parole sono tutt’altro che positive per i rossoblu: “Siamo sereni sotto questo punto di vista. La volontà c’è da parte di tutte le parti, ma non è questo il momento per parlarne visto che si tratta di un argomento delicato“.

Insomma, ci sono ancora grossi dubbi in merito al futuro al Bologna di Sartori. La speranza è che in questa situazione in bilico possa inserirsi il prima possibile il Milan, che ha un maledetto bisogno di un dirigente con la sua competenza.