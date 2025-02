Colpo a sorpresa del Milan, clamorosa rivelazione dell’agente

La clamorosa rivelazione del procuratore: il Milan ha provato a strapparlo alla Roma ma senza riuscirci, il retroscena

Si è concluso un mercato di gennaio che, un po’ a sorpresa, ha visto il Milan protagonista soprattutto nell’ultima settimana. La sconfitta di Zagabria in Champions League ha fatto suonare seriamente l’allarme: dopo quell’evento, il punto di non ritorno, non si poteva continuare così. I rossoneri hanno cambiato tanto e hanno portato un po’ di entusiasmo in un ambiente che ne aveva tanto bisogno.

Nelle ultime 24 ore, Ibrahimovic e Moncada hanno chiuso per tre acquisti: Joao Felix, Bondo e Sottil. Sui primi due c’erano già da giorni delle indiscrezioni, il terzo invece è stato una assoluta sorpresa. Il suo acquisto è la prova che in casa milanista c’è una contro tendenza: finalmente ci si è resi conto che c’è bisogno di italiani, per una questione di identità ma anche di liste, e quindi c’è più attenzione anche su di loro. Samuele Ricci è il prossimo obiettivo a giugno ma a gennaio sarebbe potuto arrivare anche un altro italiano. A rivelarlo è stato direttamente il suo procuratore.

L’agente allo scoperto: colpo Milan saltato

Il Milan ha provato a fare un nuovo affare con la Roma dopo lo scambio di prestiti fra Saelemaekers e Abraham a fine mercato estivo: nel mirino dei dirigenti rossoneri c’era Tommaso Baldanzi, il giovane talento italiano che in giallorosso non è ancora riuscito ad esprimersi al meglio come, invece, aveva fatto a grandi livelli con l’Empoli (prossimo avversario del Milan oggi in campionato).

Non è la prima volta che il suo nome è accostato al Milan e in questo gennaio l’idea ha peso di nuovo quota. A confermarlo è stato l’agente Giuseppe Riso: ai microfoni di Repubblica, il noto procuratore (che ha ottimi rapporti con i rossoneri) ha riferito che c’era un interesse del Milan per Baldanzi insieme alla Fiorentina ma che l’affare non si è fatto a causa della volontà della Roma che, secondo l’agente, “Dicono che diventerà un loro titolare”.

Insomma, una curiosa rivelazione quella di Riso che apre a possibili nuovi scenari per il mercato di giugno ma ora è troppo presto per parlarne. Una cosa è certa: in casa rossonera, adesso, c’è più attenzione, finalmente, anche agli italiani. Come detto, Ricci è il prossimo grande obiettivo e a lui potrebbe aggiungersi anche Lorenzo Lucca, anche lui cercato in queste settimane come alternativa a Gimenez.