Un gol da bomber vero: Gimenez è nella storia del Milan

Primo gol rossonero per Santiago Gimenez contro l’Empoli al Castellani, ed è un gol storico per il Milan e per la Serie A

Il Milan vince al Carlo Castellani di Empoli con il risultato di due a zero. Una partita molto difficile per diversi motivi: le scelte di formazione poco convincenti e una prestazione dell’arbitro Pairetto che ha complicato e non poco gli equilibri e il ritmo della gara. Entrambe le squadre hanno chiuso la partita con un uomo in meno: nel gruppo rossonero, espulso Tomori per doppia ammonizione, ma la seconda non sarebbe dovuta esistere per un chiaro fuorigioco di Colombo non visto dal guardalinee (e che il VAR, per un assurdo regolamento, non può rilevare).

Per fortuna però la squadra ha reagito anche grazie ai campi: nella ripresa abbiamo visto tutta la forza offensiva del Milan con gli ingressi di Leao, Pulisic e Gimenez. Il portoghese segna il gol che sblocca il risultato, il messicano il raddoppio. Primo gol in maglia rossonera ed è un gol storico per il Milan ma anche per la Serie A.

Il gol di Gimenez contro l’Empoli è storico: ecco perché

Gimenez ha segnato contro l’Empoli un gol da bomber vero: prima protegge una palla alta, poi riceve in campo aperto da Pulisic prima di sterzare (con dribbling) sul mancino e chiudere a giro sul secondo palo. Una rete che ha ricordato i grandi centravanti – c’è chi rivede in lui un po’ di Bobo Vieri, e con giusta ragione. Ma oltre ad essere un gran bel gol, quello dell’attaccante arrivato dal Feyenoord è anche un gol storico.

Si tratta infatti del primo gol di un giocatore messicano del Milan in Serie A; il terzo, in generale, del torneo dopo Johan Vasquez e Hirving Lozano. El Bobote entra così nella storia del club rossonero e anche di tutto il campionato. Speriamo che sia soltanto il primo di una lunga serie: la società ha investito tanti soldi per strapparlo al Feyenoord in questa sessione di gennaio (35 milioni fra parte fissa e bonus) ed è convinta che possa essere l’uomo giusto per il presente e per il futuro.

1 – Santiago Giménez è diventato il primo giocatore messicano a segnare con la maglia del #Milan nella storia della #SerieA, il terzo in generale nel torneo dopo Johan Vásquez e Hirving Lozano. Bebote.#EmpoliMilan pic.twitter.com/gqf9ULNjyj — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 8, 2025

Si è presentato con un assist nella prima partita e un gol nella seconda: un inizio promettente per un giocatore che fa davvero ben sperare. “Sono grato alla squadra, sono entrato bene e sono riuscito ad incidere” ha detto nell’immediato post partita ai microfoni di DAZN. Ora per lui è già ritorno al passato: mercoledì tornerà a Rotterdam per giocare l’andata dello spareggio di Champions League contro il Feyenoord.