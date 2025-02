Feyenoord-Milan fra squalifiche e assenze: Conceicao pensa ad una clamorosa ipotesi

Conceicao è alle prese con squalifiche e assenze a Rotterdam contro il Feyenoord: l’allenatore sta riflettendo su una clamorosa ipotesi

Il Milan vince a Empoli due a zero grazie ad una buona prova nel secondo tempo e ai cambi di Sergio Conceicao. Nella ripresa, si è visto tutto il clamoroso potenziale offensivo dei rossoneri, cosa che poche altre squadre (in Europa) possono vantare. Leao, Joao Felix, Gimenez, Pulisic e Reijnders: in campo tutti insieme a regalare grande qualità e spettacolo, favoriti anche dai due uomini in meno (un’espulsione da una parte e dall’altra) e quindi da maggior spazio.

Una struttura di gioco che può essere sostenibile soltanto con una grande predisposizione al sacrificio degli esterni e dal lavoro in fase di non possesso di tutta la squadra. Al momento però lavorare su queste cose è difficile perché tempo non ce n’è e quindi c’è il grande rischio di creare squilibrio. Una cosa è certa: quei quattro insieme contemporaneamente in campo li rivedremo spesso durante il resto della stagione, probabilmente a partire già da Rotterdam in Champions League. La squalifica di Musah e le assenze stanno facendo riflettere Conceicao.

Le scelte di Conceicao per Rotterdam

I due giocatori utilizzati dall’allenatore per garantire equilibrio alla squadra sono Yunus Musah, ormai da considerare un titolare, e Alex Jimenez. Entrambi però non potranno essere della partita mercoledì sera in Olanda: l’americano è squalificato a causa dell’espulsione ingenua di Zagabria, il secondo invece non è in lista B (non può in quanto è al Milan da meno di due anni).

A queste assenze si aggiungono poi quelle di Sottil, Bondo (anche loro esclusione dalla lista) e Loftus-Cheek, ancora alle prese con l’infortunio muscolare di Supercoppa (potrebbe tornare a disposizione per l’Hellas Verona in campionato). L’unico equilibratore a disposizione di Conceicao è Filippo Terracciano, che gioca ormai sempre da centrocampista come faceva nelle giovanili. Ecco perché l’allenatore portoghese sta riflettendo su un possibile Milan iper offensivo a Rotterdam con Leao e Pulisic esterni e con Joao Felix e Gimenez in attacco.

In mezzo al campo, gli unici disponibili sono Fofana e Reijnders, gli intoccabili. Una situazione di emergenza che potrebbe essere quindi un modo per rivedere quei quattro tutti insieme in campo come nel secondo tempo di Empoli. L’alternativa, come detto, è invece l’utilizzo di Terracciano al posto di un esterno in caso di conferma del 4-4-2 o di un attaccante (probabilmente Joao Felix) per, invece, un 4-3-3.