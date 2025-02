Joao Felix, solo Milan: la rivelazione del portoghese fa sognare i tifosi

Dopo mesi non esaltanti al Chelsea, il portoghese è particolarmente carico per l’avventura in maglia rossonera: ha sempre avuto le idee chiare.

Joao Felix è stato uno dei colpi del calciomercato invernale del Milan e già al debutto ha emozionato i tifosi con un gol molto bello alla Roma. Ha provato a ripeterlo anche a Empoli, però stavolta non è andata bene.

Le prime due apparizioni del portoghese in rossonero sono decisamente promettenti per il futuro. Forse a Empoli è stato un po’ lezioso a volte, però è il tipo di giocatore che sa spesso mettersi nelle condizioni di essere pericoloso. Ha qualità tecniche sopra la media e se riesce a metterle in campo con continuità potrà fare quello step che negli anni scorsi gli è mancato.

Joao Felix, Milan, Conceicao e Kakà

Il Milan ha preso Felix in prestito secco, quindi per un eventuale acquisto del cartellino dovrà intavolare una nuova trattativa con il Chelsea. Da non escludere un altro prestito, sempre oneroso, ma stavolta con un diritto di riscatto stabilito.

Ai canali ufficiali del club rossonero, Joao ha confermato quanto fosse forte il suo desiderio di trasferirsi a Milano: “Ho pressato tanto per questo trasferimento. Voglio dare tutto quello che ho per questo club. Il calore dei tifosi è stato incredibile, voglio renderli felici“.

Ci sono stati rumors anche su interessamenti di Inter, Napoli e società della Premier League, però il Milan è sempre stata l’opzione numero 1 del portoghese. Gli piacerebbe tanto emozionare i tifosi come ha fatto un grande ex rossonero: “Kakà è sempre stato il mio idolo – ha raccontato – ho rivisto me stesso in lui e cerco di imitarlo“.

Felix è arrivato in Italia con l’approccio giusto e un allenatore come Sergio Conceicao potrebbe essere quello adatto per la sua esplosione definitiva: “Lo conoscevo già – spiega – e la sua passione è contagiosa. Per lui vincere è essenziale“.

Da quando c’è Joao in rossonero, due vittorie su due partite, vedremo se il trend proseguirà. La prossima è mercoledì a Rotterdam contro il Feyenoord: sarà l’andata del playoff per qualificarsi agli Ottavi della Champions League. Una serata che sarà speciale per un altro nuovo arrivo del Milan, ovvero Santiago Gimenez, giunto in Italia proprio dal Feyenoord.

Da segnalare che lunedì 10 febbraio alle ore 15:30 ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Felix. Sarà interessante ascoltare le sue dichiarazioni sulla nuova avventura in maglia rossonera. Intanto ha iniziato a far parlare il campo.