Joao Felix incanta, l’annuncio dà fiducia ai milanisti: “C’è questa possibilità…”

Ottimo debutto del fantasista portoghese con la maglia rossonera, i tifosi sognano: Moncada risponde sul futuro acquisto.

Al 58′ di Milan-Roma di Coppa l’Italia c’è stato l’ingresso in campo di Joao Felix e Santiago Gimenez, due dei nuovi arrivi nella squadra di Sergio Conceicao. Entrambi sono stati accolti con un bel boato da parte dei tifosi presenti a San Siro e sono stati protagonisti poi.

Il portoghese ha regalato alcune giocate davvero interessanti, la più bella e la più efficace è stata quella del gol del 3-1: su assist proprio di Gimenez ha trafitto Svilar con un preciso colpo sotto di destro. Il pubblico è letteralmente impazzito dalla gioia. La rete ha permesso ai rossoneri di mettersi in una situazione più comoda contro una Roma che ha disputato una buona partita, creando diverse occasioni da gol.

Milan, l’acquisto di Joao Felix sarà possibile?

L’ex di Benfica e Atletico Madrid fa già sognare i tifosi, anche se è teoricamente presto per esaltarsi eccessivamente: sarà fondamentale avere continuità di rendimento, cosa che gli è mancata prima di approdare al Milan. La speranza è che questa nuova avventura porti Felix a fare quello step che tutti si aspettavano da lui già un po’ di tempo fa. Il talento non è mai stato messo in discussione, ma da solo non basta.

Conceicao ha voluto fortemente l’arrivo del giocatore, con il quale condivide l’agente (Jorge Mendes). È convinto di poterlo aiutare a compiere una crescita importante. Joao è partito molto bene, anche se sa di non potersi minimamente adagiare per un gol segnato e qualche buona giocata. Deve avere l’ambizione e la fame per lavorare al massimo e migliorare. Conceicao potrebbe essere l’allenatore giusto per aiutarlo in questo momento della sua carriera.

Fare bene al Milan avrebbe un grande significato per il 25enne portoghese, che a fine stagione potrebbe anche spingere per rimanere in maglia rossonera. È arrivato in prestito secco oneroso da circa 5 milioni di euro (parte fissa più bonus). Non essendoci un diritto di riscatto, la dirigenza milanista dovrà intavolare una nuova trattativa con il Chelsea per l’eventuale acquisto a titolo definitivo del calciatore. In alternativa, potrebbe essere concordato un nuovo prestito.

Trattare con il Chelsea non è mai semplice, ma Geoffrey Moncada a Sportmediaset si è dimostrato fiducioso su un eventuale riscatto futuro: “Dipende da noi e da lui. C’è sempre una possibilità. Col Chelsea abbiamo un bel rapporto, vedremo in estate“.