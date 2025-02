Coppa Italia, Milan-Roma: gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita di oggi.

Dopo il pareggio nel derby contro l’Inter, i rossoneri sono pronti per affrontare la Roma nei Quarti di Coppa Italia. A San Siro la squadra di Sergio Conceicao è chiamata a mostrare di nuovo lo spirito avuto in campo domenica scorsa nel big match di campionato e, ovviamente, anche a vincere.

L’obiettivo è andare fino in fondo alla competizione nazionale e magari riuscire ad alzare il trofeo, che manca dal lontano 2003. Di fronte ci sarà un’avversaria non semplice da sconfiggere e che arriva in discreta condizione all’appuntamento, dato che Claudio Ranieri ha fatto un po’ di turnover nell’ultima partita di Serie A contro il Napoli.

Coppa Italia, Milan-Roma: la cronaca della partita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI MILAN-ROMA

Alle ore 21:00 l’arbitro Piccinini darà il via alla sfida.

Le formazioni ufficiali di Conceicao e Ranieri

MILAN (4-3-3): Maignan; Walker, Tomori, Pavlović, Hernández; Musah, Fofana, Reijnders; Jiménez, Abraham, Pulisic. A disp.: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Gabbia, Terracciano, Thiaw; Camarda, Chukwueze, João Félix, Gimenez, Jović, Leão, Sottil. All.: Conceição.

ROMA (3-5-2): Svilar; Çelik, Hummels, N’Dicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pisilli, Angeliño; Dybala, Shomurodov. A disp.: De Marzi, Gollini; Abdulhamid, Nelsson, Rensch, Salah-Eddine, Sangaré; Gourna-Douath, Cristante, Pellegrini; Baldanzi, Dovbyk, El Shaarawy, Soulé. All.: Ranieri.

Arbitro: Piccinini di Forlì.