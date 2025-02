Ancora out, non recupera per Feyenoord-Milan

Il giocatore anche oggi si è allenato a parte a Milanello, non recupera per la partita di Champions League contro il Feyenoord

Il Milan si sta preparando per affrontare una gara che avrebbe potuto evitare. Mercoledì sera si vola in Olanda, più precisamente a Rotterdam, per affrontare il Feyenoord nello spareggio di Champions League. I rossoneri si ritrovano a giocare questo doppio confronto, diviso fra andata e ritorno, in seguito alla brutta sconfitta contro la Dinamo Zagabria. C’era il rischio di ritrovarsi contro la Juventus, scongiurato però dal sorteggio.

Ma attenzione perché in caso di passaggio del turno, agli ottavi c’è la possibilità di trovare l’Inter (o, in alternativa, l’Arsenal). Non c’è tempo però di pensare a ciò che potrà succedere dopo: tutte le attenzioni sono sulla gara di mercoledì, che non si può sbagliare in alcun modo. Sergio Conceicao deve fare i conti con diverse assenze, fra squalifiche, infortuni ed esclusioni di lista. Non saranno della gara Musah, Alex Jimenez, Bondo e Sottil; e a loro si aggiunge anche un ormai lungo degente.

Si allena ancora a parte: non rientra per la Champions

Ruben Loftus-Cheek, come rivelato da Sky Sport, anche oggi ha svolto allenamento personalizzato. Per questo motivo, ci sono ad oggi pochissime possibilità di recuperare l’inglese per la partita contro il Feyenoord. Molto più fattibile, invece, il suo rientro per la gara con l’Hellas Verona del prossimo turno di campionato, e quindi anche per il ritorno di Champions League la prossima settimana.

Il recupero di Loftus-Cheek è fondamentale perché il Milan ha bisogno di forze fresche a centrocampo. Il mercato di gennaio ha dato una mano con l’acquisto di Bondo, che però sostituisce e non aggiunge: l’ex Monza arriva infatti per sostituire Bennacer, passato al Marsiglia (e autore di un ottimo debutto contro l’Angers). Gli altri centrocampisti sono Fofana, Reijnders e Musah, che nelle ultime settimane le hanno giocate tutte.

Ecco perché è necessario recuperare Loftus-Cheek, sul quale Conceicao punta molto. In effetti le sue caratteristiche possono tornare molto utili al centrocampo del tecnico portoghese, che chiede ai suoi mediani intensità, corsa e presenza fisica. Se con Paulo Fonseca ha trovato grosse difficoltà (a causa di caratteristiche poco idonee ad un certo tipo di calcio), con Conceicao può ritrovare quelle stesse situazioni che lo hanno esaltato nel suo primo anno con Stefano Pioli. C’è grande attesa quindi per il suo rientro, che sembra vicino ma non troppo.