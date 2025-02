Non vogliono liberarlo: Milan, salta tutto

Il Milan deve rinunciare al profilo scelto: non lo liberano e per questo non è possibile prenderlo subito. Bisogna ripiegare su un’altra soluzione

Dopo il pareggio nel derby di una settimana prima, il Milan è tornato a vincere in campionato a Empoli con il risultato di due a zero. Una partita che si era messa piuttosto male con l’espulsione nel secondo tempo di Tomori che ha creato non pochi rischi alla squadra. Gli ingressi dalla panchina e il coraggio di Conceicao hanno però portato al successo: in gol Rafael Leao e Santiago Gimenez, entrambi serviti da Christian Pulisic, cioè tre giocatori entrati dalla panchina nell’intervallo.

Continua invece a non risollevarsi il Milan Futuro. La vittoria con la Spal sembrava un segnale incoraggiante ma nel week-end, in casa contro la Lucchese, concorrente per la salvezza, è arrivata l’ennesima sconfitta. Che potrebbe anche essere la goccia che fa traboccare il vaso. I rossoneri sembrano convinti di esonerare Daniele Bonera, già in bilico da diverse settimane; prima di farlo però serve accordarsi con il sostituto. E purtroppo bisogna rinunciare al profilo scelto.

Milan Futuro, niente Bollini: ecco la soluzione

I rossoneri avevano infatti pensato ad Alberto Bollini, commissario tecnico dell’U19 dell’Italia: era l’uomo giusto perché con la giusta esperienza per lavorare coi giovani. I colloqui sono andati avanti per diverse ore fino ad arrivare ad un blocco: a quanto pare, infatti, la Federazione non ha intenzione di liberarlo: Bollini ha un rapporto molto stretto sia con Gravina che con Viscidi (coordinatore delle Nazionali giovanili) e, soprattutto, a marzo dovrà affrontare una importante fase di qualificazione all’Europeo.

Sono questi motivi che stanno spingendo quindi il Milan a cambiare obiettivo ma trovare l’allenatore giusto per il Milan Futuro non è semplice. Ecco perché, stando alle ultime indiscrezioni, il club starebbe pensando di ripiegare sulla scelta più facile ma anche più rischiosa: la promozione di Federico Guidi dalla Primavera. Il rischio non è legato alle qualità del tecnico, che non sono discussione; piuttosto, all’interruzione del suo lavoro con la Primavera, fin qui davvero di alto livello.

Sarebbe un vero peccato rinunciare al suo impatto sulla squadra U19, che aveva trovato un ottimo post Abate. C’è da dire però che alla squadra serve una scossa perché il Milan vuole evitare ad ogni costo la retrocessione, che sarebbe un pessimo bigliettino da visita per il primo anno di vita della squadra. Guidi è un allenatore di valore che aiuterebbe sicuramente la squadra a migliorare nel gioco e nei risultati.