Conceicao con coraggio a Rotterdam: l’undici scelto per Feyenoord-Milan

Conceicao sceglie una formazione coraggiosa per affrontare il Feyenoord nello spareggio di Champions League, ecco le ultime da Rotterdam

A pochi giorni dalla vittoria con l’Empoli, il Milan torna di nuovo in campo in Champions League per affrontare il Feyenoord. La sconfitta contro la Dinamo Zagabria all’ultima giornata della fase a gironi è stata un totale disastro per la stagione rossonera: costringe la squadra a giocare altre due partite e a rendere ancor più ingolfato il mese di febbraio, che era invece utile per avere qualche giorno di riposo in più e settimane pulite.

Ma non c’è tempo né modo per piangere sul latte versato: il danno è ormai fatto e bisogna restare concentrati sull’obiettivo. Il Milan vuole superare questo turno per accedere agli ottavi, dove potrebbe ritrovarsi di fronte l’Inter o l’Arsenal. Il Feyenoord è in una situazione difficile con l’esonero dell’allenatore recentissimo ma è una squadra da non sottovalutare. Sergio Conceicao deve fare i conti anche con le assenze, ma per la formazione di domani sembra avere le idee piuttosto chiare.

Feyenoord-Milan, la probabile formazione rossonera

Il Milan non può schierare quelli che ad oggi sono considerati i due equilibratori: Alex Jimenez, non inseribile nella lista B per una questione burocratica, e Yunus Musah, espulso a Zagabria e quindi squalificato per la sfida di Rotterdam. Inoltre, non è in lista nemmeno Riccardo Sottil, che rappresenta un’altra soluzione sulla fascia per sostenere meglio centrocampisti e difensori. L’unica alternativa è Filippo Terracciano, ma sembra che Conceicao voglia puntare subito su un Milan iper offensivo.

Ad Empoli, nel secondo tempo, abbiamo visto nello stesso momento insieme Santiago Gimenez, Joao Felix, Rafael Leao e Christian Pulisic. A questi, poi, bisogna aggiungere anche Reijnders, che non è di certo un centrocampista difensivo. A meno di colpi di scena (che, come abbiamo visto al Castellani, non si possono escludere), Conceicao dovrebbe schierarli tutti insieme di nuovo ma stavolta dal primo minuto. Fofana affiancherà ovviamente Reijnders, mentre in difesa dovremmo rivedere la solita linea a quattro: Walker, Tomori, Pavlovic e Theo Hernandez davanti a Mike maignan, il capitano.

Pochi minuti fa Conceicao ha parlato in conferenza stampa e, come sempre, non ha dato indicazioni di formazioni, ma le indiscrezioni che filtrano da Rotterdam vanno tutte nella stessa direzione. Un po’ per necessità, a causa delle assenze, un po’ per la voglia di indirizzare subito la partita e poi intervenire con i cambi.