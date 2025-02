Feyenoord-Milan, Conceicao: “Vi spiego le esclusioni di Leao. Qui per colpa nostra”

Le dichiarazioni del tecnico portoghese alla vigilia della sfida di Champions League contro gli olandese: ecco le sue parole

E’ vigilia di Champions League per il Milan di Sergio Conceicao. I rossoneri domani sfronteranno in Olanda il Feyenoord per l’andata dei playoff della competizione europea più prestigiosa. L’obiettivo sarà chiaramente ottenere la qualificazione agli ottavi di finale, sfuggiti dopo il ko in Croazia contro la Dinamo Zagabria.

Sergio Conceicao, che dovrà fare a meno di Ruben Loftus-Cheek e Yunus Musah a centrocampo, oltre che di Bondo, potrebbe schierare una squadra con quattro attaccanti o affidarsi a Filippo Terracciano.

LIVE – Sergio Conceicao: la conferenza stampa pre Champions League

MILAN CON QUATTRO ATTACCANTE – “Non abbiamo tante soluzioni. Ci sono 15 giocatori di movimento. Anche il Feyenoord è in difficoltà. Questi quattro giocatori fanno parte dei convocati, vedremo domani”.

LEAO TITOLARE – “E’ a disposizione, come le altre partite. Lui ha fatto bene quando è entrato dalla panchina. Non vi dico se gioca domani, non mi va di dirvelo”

REIJNDERS – “E’ un grandissimo giocatore. E’ un bravissimo ragazzo con tanta voglia di imparare e di crescere. Ha tanta qualità“.

GIMENEZ – “La partita di domani è speciale per tutti. Siamo qui per colpa nostra, vogliamo assumerci le nostre responsabilità. Santi è giovane, ha tanta strada da fare, ma è di grandissimo livello“.

COPPIA CENTRALI – “Conto su tutti. Ho grande fiducia, hanno qualità e carattere. In questo momento voglio che la squadra sia corta e che la linea difensiva sia alta”

FUTURO AL MILAN – “E’ solo una questione di risultati. Gli allenatori hanno sempre le valigie pronte. Nel calcio cambia velocemente, bisogna pensare al presente. Non sono preoccupato, anche al Porto sarei dovuto rimanere 5-6 mesi…”

PARTITA DA NON SOTTOVALUTARE – “Storicamente giocare in Olanda è difficile. C’è un ambiente tosto e caldo. Anche noi abbiamo i nostri problemi, abbiamo dei giocatori fuori come il Feyenoord. La storia della partita la scriveremo noi, serve la mentalità giusta ed entrare in campo come abbiamo preparato il match. Così si può ottenere un buon risultato”