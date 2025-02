@ML – Assente all’allenamento, salta Feyenoord-Milan: le ultime

Assente anche oggi all’allenamento: il giocatore non sarà a disposizione di Conceicao per Feyenoord-Milan di domani

Allenamento di rifinitura in corso a Milanello in vista della partita contro il Feyenoord di domani. I rossoneri voleranno oggi in Olanda, stasera ci sarà la conferenza stampa classica di vigilia con Conceicao e Reijnders, che torna quindi da avversario nel suo paese per la prima volta da quando si è trasferito al Milan. L’ex AZ Alkmaar è regolarmente disponibile per la partita di domani e, a meno di colpi di scena, sarà in campo insieme a Fofana. Il Milan, nelle ultime settimane, ha quasi recuperato tutti gli effettivi: ad oggi sono ancora due gli infortunati, assenti anche all’allenamento di oggi, e cioè Bondo e Loftus-Cheek.

L’assenza del primo non influisce sulla partita di domani perché l’ex Monza non è in lista, ed è quindi indisponibile a prescindere. L’inglese invece c’è ma anche a Rotterdam non potrà far parte del gruppo squadra. Loftus-Cheek si è infortunato ad inizio dicembre, è rientrato a Riyad in Supercoppa per poi subire una ricaduta dello stesso infortunio. Il rientro è previsto per domenica contro l’Hellas Verona, ma la conferma l’avremo solo nelle prossime ore.