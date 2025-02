Pavlovic, esempio e conferma: i numeri in Feyenoord-Milan

La prestazione del nazionale serbo è stata di ottimo livello anche a Rotterdam: una bella conferma in mezzo a tante note negative.

Non un Milan da ricordare quello che ha perso sul campo del Feyenoord nella partita di andata dei playoff per l’accesso agli Ottavi di Champions League. La sconfitta 1-0 al De Kuip è la conseguenza di una prova assolutamente non all’altezza da parte della squadra di Sergio Conceicao.

Sono in pochi tra i rossoneri a salvarsi dalla fallimentare spedizione a Rotterdam. Sicuramente un giocatore che non ha qualcosa da recriminarsi è Strahinja Pavlovic, partito nuovamente titolare e ancora autore di una buona prestazione. Una piacevole conferma per Conceicao, che ha bisogno di più certezze possibili in una squadra che continua ad avere ancora un rendimento altalenante.

Pavlovic, buona prestazione in Feyenoord-Milan

Durante la sessione invernale del calciomercato il Milan aveva concretamente valutato la cessione di Pavlovic. Il Fenerbahce aveva presentato un’offerta da circa 23 milioni di euro ed era stata accettata dai rossoneri, mentre il giocatore ha rifiutato il trasferimento e lo stesso ha fatto anche con altre proposte. Rimanere a Milano si è rivelata la scelta giusta, dato che è diventato titolare da alcune partite.

Stando ai dati di Sofascore, Pavlovic ha collezionato questi numeri nella partita di Champions League contro il Feyenoord:

10 salvataggi

1 tiro bloccato

1 intercetto

2 tackle

0 dribbling subiti

3 duelli a terra vinti su 5

3 duelli aerei vinti su 3

86% di passaggi di riusciti

Niente male la prova offerta dall’ex Salisburgo, che ha retto l’urto dell’attacco della squadra olandese. È stato uno dei pochi a poter dire di aver dato davvero tutto mercoledì sera. La sua energia in campo dovrebbe essere uno stimolo anche per i compagni, invece qualcuno continua a non dare l’anima per la maglia del Milan.

Giusto parlare di equilibrio e fare discorsi di tattica e in generale sul gioco, però se viene a mancare la componente mentale viene a mancare proprio la base. Lo stesso Conceicao ha ribadito più volte questo concetto, si aspetta molto di più dai suoi giocatori. Pavlovic è certamente un esempio per tanti compagni. Vedremo se prima o poi vedremo la squadra che l’allenatore portoghese vuole.