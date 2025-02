Conceicao cambia di nuovo: scelto l’escluso di lusso per Milan-Verona

La probabile formazione che scenderà in campo domani contro l’Hellas Verona in campionato, c’è un escluso di lusso

Nuova vigilia per il Milan che scenderà in campo domani in campionato per affrontare l’Hellas Verona. I rossoneri, reduci dalla bruttissima sconfitta di Rotterdam contro il Feyenoord, devono risollevarsi subito perché in campionato non si possono più perdere punti per la rincorsa Champions League. I gialloblu hanno preso cinque gol dall’Atalanta nell’ultimo turno di campionato e vivono un momento molto complicato e quindi al Milan non sono concessi passi falsi.

Rispetto alla partita di Champions, però, Conceicao è pronto ad apportare delle modifiche. La formazione in Olanda era obbligata a causa delle assenze fra infortuni e restrizioni di lista, ed anche per questo si è scelto di schierare tutti insieme i quattro uomini offensivi. Contro il Verona, però, almeno nella formazione titolare, a meno di sorprese non si vedranno. L’escluso di lusso dovrebbe essere Leao, out dai titolari anche contro Roma ed Empoli, perché ancora alle prese con il solito problema alla caviglia.

Milan-Verona, la probabile formazione

Conceicao dovrebbe schierare dal primo minuto Alex Jimenez, probabilmente sulla corsia di sinistra proprio al posto del portoghese. Ci saranno invece ancora Joao Felix e Santiago Gimenez in quello che sarà molto probabilmente un 4-4-2 con Pulisic a destra. In mezzo al campo possibile turno di riposo a uno fra Fofana e Reijnders: c’è Musah a disposizione, che non ha giocato in Champions e quindi con forze fresche.

A proposito di squalifica: Tomori sconterà domani il turno di stop a causa dell’espulsione di Empoli, al suo posto è ballottaggio fra Gabbia e Pavlovic per affiancare Thiaw, che dovrebbe essere il titolare certo. In porta il solito Maignan, reduce dal disastro di Rotterdam sul gol di Paixao: errore che ha fortemente influenzato il risultato ma anche tutto l’andamento della gara.

Confermati invece i due terzini: Walker a destra, titolare dal derby in poi, e Theo Hernandez a sinistra, nonostante il pessimo periodo di forma. Attenzione però alla soluzione Bartesaghi, magari a gara in corso e non dal primo minuto. A meno di colpi di scena, l’undici che scenderà in campo domani contro il Verona sarà il seguente.

Milan (4-4-2): Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Pulisic, Musah, Fofana, Alex Jimenez; Joao Felix, Gimenez.