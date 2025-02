Il Milan e la nazionale: ecco quanti giocatori rossoneri hanno vestito la maglia azzurra

Vediamo chi sono stati i calciatori della storia milanista ad aver giocato per la nazionale maggiore dell’Italia.

Ogni giocatore tiene particolarmente a rappresentare il proprio Paese e negli oltre 15 anni di storia del Milan sono tanti coloro che lo hanno fatto. Per quanto riguarda l’Italia, sono in 106 ad aver indossato la maglia azzurra almeno una volta durante la loro esperienza professionale a Milano.

Il Diavolo è il terzo club italiano ad aver fornito giocatori alla nazionale A: meglio hanno fatto solamente la Juventus (152) e l’Inter (117). Negli ultimi anni in casa rossonera si è puntato soprattutto su nomi stranieri, però per il futuro le cose potrebbero un po’ cambiare. E ci sono anche dei giovani molto interessanti che ora giocano per le rappresentative giovanili e che tra qualche anno potremmo vedere con i “grandi”. Ad esempio, Kevin Zeroli, Mattia Liberali e Francesco Camarda.

Milan, chi ha giocato per l’Italia

I primi giocatori del Milan che hanno avuto l’onore di indossare la divisa dell’Italia sono Aldo Cavenini e Pietro Lana, in campo nel debutto della nazionale il 15 maggio 1910 nell’amichevole giocata contro la Francia all’Arena Civica di Milano. Vittoria per 6-2, con Lana realizzatore del primo gol e della prima tripletta nella storia azzurra (in realtà, ai tempi la divisa era bianca).

Il calciatore detentore del record di presenze è Paolo Maldini, arrivato a quota 126: 74 delle quali da titolare. Da aggiungere anche 7 gol realizzati. Più presenze di lui nella storia dell’Italia solo Gianluigi Buffon (176) e Fabio Cannavaro (136), nessuno dei due ha mai giocato nel Milan, anche se in alcuni momenti sono stati degli obiettivi di mercato.

Restando in casa rossonera, alle spalle di Maldini c’è Franco Baresi: 81 presenze (31 da capitano) e un gol. Rispetto a Paolo, ha messo anche un trofeo in bacheca: il Mondiale di Spagna 1982 (non scese mai in campo, ma faceva parte del gruppo di Enzo Bearzot). Il podio è completato da Demetrio Albertini: 79 presenze.

In quarta e quinta posizione ci sono altri due che hanno vinto un Mondiale: Andrea Pirlo (74 presenze) e Gennaro Gattuso (73). Sono tra coloro che nel 2006 hanno alzato la Coppa del Mondo in Germania. Un trionfo un po’ inaspettato quello della nazionale allora guidata da Marcello Lippi, che in semifinale eliminò proprio la Germania padrona di casa e in finale ebbe la meglio sulla Francia dopo i calci di rigore.

Al sesto posto della classifica dei milanisti con più presenze in azzurro (60) c’è una leggenda come Gianni Rivera, che è anche il rossonero con più gol (14). Nel suo palmares c’è l’Europeo vinto con l’Italia nel 1968, ma causa infortunio non disputò la finale. In top 10 con il Golden Boy troviamo Alessandro Costacurta (59 presenze), Roberto Donadoni (59), Massimo Ambrosini (35), Fulvio Collovati (33, campione del mondo 1982). Undicesimo Gianluigi Donnarumma (33, campione d’Europa 2021).

La classifica completa dei milanisti nella Nazionale A dell’Italia