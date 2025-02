Rientro ancora rimandato: out anche per Milan-Verona

Il Milan si prepara per la gara contro l’Hellas Verona di domani: continua l’emergenza a centrocampo perché due rientri sono ancora rimandati

A soli due giorni di distanza dalla brutta serata di Rotterdam, per il Milan è di nuovo vigilia. I rossoneri sono attesi domani a San Siro per la gara di campionato contro l’Hellas Verona, fondamentale per la rincorsa Champions League. Nell’ultimo turno è arrivata la vittoria con l’Empoli al Castellani e adesso c’è bisogno di dare continuità, cioè quello che è sempre mancato alla squadra in questa stagione.

Sergio Conceicao deve provare a tenere alta l’asticella dopo il drastico calo col Feyenoord: l’Hellas Verona è l’avversario giusto per risollevarsi subito, anche in vista del ritorno con gli olandesi. Restano però i problemi dell’infermeria: oltre al lungo degente Florenzi, ci sono due giocatori indisponibili e, a meno di clamorosi colpi di scena (non previsti), non riusciranno ad essere fra i convocati nemmeno per la partita di domani. E un po’ di dubbi, ai tifosi e non solo, nascono inevitabilmente sull’entità degli infortuni.

Ultime da Milanello: non rientra nemmeno domani

Il Milan avrà a disposizione per la partita di domani forse Warren Bondo, l’ultimo acquisto della sessione di gennaio. Nei giorni scorsi si parlava di un infortunio, il suo, di poco conto, che gli avrebbe permesso di essere in campo per la partita col Verona. E a quanto pare ha rispettato la scaletta perché oggi si è allenato in gruppo. Niente da fare, invece, per l’altro infortunato.

Anche per Ruben Loftus-Cheek si ipotizzava un rientro per la gara con l’Hellas Verona di domani. L’inglese è fuori praticamente da più di due mesi (con in mezzo una breve apparizione in Supercoppa che gli è costata una ricaduta dal precedente infortunio) e di lui non si hanno notizie in merito a controlli e sviluppi. L’ex Chelsea sta continuando ad allenarsi a parte a Milanello e, stando alle indiscrezioni che arrivano, non dovrebbe farcela nemmeno per il Feyenoord.

E questo, come sappiamo, è un bel problema perché in Champions, a causa delle restrizioni di liste, le forze sono minori. Per la partita di martedì a San Siro però ci sarà almeno Yunus Musah, pronto a rientrare dopo la squalifica per l’espulsione ricevuta a Zagabria. Non un rientro di poco conto considerando che l’americano è, ad oggi, un titolare.