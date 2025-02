Ultim’ora Milan, tifosi sotto choc: spunta la verità su Gimenez

I tifosi del Milan non immaginavano di ricevere una notizia di questo tipo: trapelata tutta la verità su Santiago Gimenez.

Santiago Gimenez, il colpaccio del Milan nel mercato di gennaio, si era presentato nel migliore dei modi ai tifosi rossoneri andando subito a segno nella vittoriosa trasferta di Empoli. Il bomber messicano, costato 28,5 milioni di euro (con i bonus si arriva fino a 35), ha realizzato la seconda rete contro i toscani sigillando il successo rossonero.

La prima serata di Champions League da milanista non è stata però altrettanto fortunata per Gimenez. Il Diavolo, infatti, è uscito sconfitto 1-0 dalla tana del Feyenoord, proprio la squadra da cui è stato prelevato nelle scorse settimane il classe 2001. Il ritorno nello stadio che lo ha lanciato è stato molto deludente, anche perché non ha quasi mai ricevuto palloni giocabili.

Il Milan, nonostante la prova incolore, ha comunque tutte le carte in regola per provare a ribaltare il risultato al ritorno a San Siro. Per farlo avrà certamente bisogno del miglior Santiago Gimenez, che ha scelto di cominciare una nuova avventura in rossonero anche perché molti dei suoi idoli sono passati da Milanello.

Ultim’ora Milan: Gimenez choc, tutto svelato

Suo papà Christian ha infatti rivelato alla Gazzetta dello Sport che il calcio e il Milan sono entrati in casa Gimenez molto presto. Già in tenera età, infatti, Santiago aveva come idoli dei veri e propri campioni come Zlatan Ibrahimovic, Filippo Inzaghi, Ronaldinho e Kakà: tutti giocatori che hanno scritto la storia del Milan.

E non è tutto, perché papà Christian ammette che Santiago è sempre stato molto attratto anche dalla tifoseria rossonera e dallo spettacolo dello stadio Meazza. “Trovarci a San Siro – ha aggiunto il papà del bomber milanista – incontrare in tribuna personaggi del calibro di Baresi, Dida, Shevchenko, e poi i compagni di squadra: tutto ci ha impressionato“.

Sempre il papà di Gimenez si è poi soffermato su Sergio Conceicao, che da Capodanno ha preso il posto di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan. Il genitore del bomber rossonero è convinto che la presenza dell’allenatore portoghese aiuterà suo figlio a crescere vista l’esperienza accumulata in tanti anni da calciatore e poi da tecnico. “Il consiglio che gli do io è di giocare sempre con la determinazione che ha – conclude papà Gimenez – avrà compagni di grande qualità, un vantaggio per tutti“.