Rivoluzione Conceicao: li fa fuori tutti

Sergio Conceicao ha scelto la squadra che giocherà contro il Verona, stasera a San Siro. La rivoluzione è davvero totale

Poco più di dodici ore e il Milan di Sergio Conceicao scenderà in campo per giocare contro il Verona, per la venticinquesima giornata di Serie A. Un match da non sbagliare, per rialzare la testa dopo il ko in Olanda, contro il Feyenoord, e per iniziare a rosicchiare qualche punto alle squadre davanti. Il calendario sembra poter sorridere ai rossoneri, ma serve vincere a tutti i costi.

Per l’occasione, così, il tecnico portoghese è pronto a cambiare diversi calciatori. Il pensiero, inevitabilmente, d’altronde, va anche alla partita di martedì, dove servirà gente fresca per ribaltare l’uno a zero dell’andata. Allo stesso tempo, però, non bisognerà sbagliare stasera.

A cambiare saranno soprattutto i giocatori in avanti. Dietro, Conceicao si affiderà ai migliori: non si tocca, ovviamente, Mike Maignan, nonostante il grave errore di mercoledì sera. L’estremo difensore francese, con la fascia di capitano al braccio, guiderà la retroguardia. Davanti a lui ci saranno Walker, Thiaw, Pavlovic e Theo Hernandez. Dalla cintola in su però ci sono tante novitÃ

Milan, novità in avanti: la rivoluzione di Conceicao

Sergio Conceicao è pronto dunque a mettere in soffitta il quadrilatero offensivo. Joao Felix, Rafa Leao e Christian Pulisic hanno deluso, ma saranno quasi certamente protagonisti martedì. Stasera, invece, secondo Sky Sport, toccherà a Samu Chukwueze e Riccardo Sottil con Tijjani Reijnders alle spalle Santi Gimenez. E’ questo l’assetto offensivo provato ieri dal tecnico portoghese.

Si aspettano conferme nelle prossime ore, ma Conceicao è fortemente intenzionato a cambiare davvero tutto. A centrocampo spazio ancora a Youssouf Fofana, oltre al rientrante Yunus Musah. All’americano, ormai, non ci rinuncia più. L’ex Valencia è diventato una pedina fondamentale. Da sottolineare la prima convocazione per Warren Bondo. L’ex Monza ieri è tornato ad allenarsi in gruppo e Conceicao ha deciso di convocarlo. Ancora out invece Ruben Loftus-Cheek

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kyle Walker, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Musah; Chukwueze, Reijnders, Sottil; Gimenez. All. Sergio Conceicao

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Daniliuc, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Niasse, Duda, Bradaric; Suslov, Kastanos; Sarr. All. Zanetti