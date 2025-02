I numeri smentiscono le critiche: nessuno come Rafael Leao in Serie A

Leao sempre criticato ma i numeri sono tutti dalla sua parte: ieri contro il Verona l’ennesimo assist, in Serie A nessuno è come lui

Non senza fatica, il Milan batte l’Hellas Verona uno a zero e porta a casa tre punti molto importanti. Con il pareggio della Lazio col Napoli quale ora prima, la squadra rossonera si avvicina di molto e ha ancora la gara col Bologna da recuperare. Insomma, ci sono tutti i presupposti per essere ottimisti per la qualificazione in Champions League, ma è necessario vincere più partite possibili nelle prossime settimane. E non è una cosa scontata per una squadra discontinua in prestazioni e risultati.

Per la terza volta nelle ultime quattro partite, Conceicao ha scelto di non schierare Leao da titolare. Una decisione legata anche alle condizioni del portoghese, non al meglio per un problema alla caviglia che si porta dietro da tempo. Ma per l’ennesima volta, Leao è entrato in campo al 45′, esattamente come accaduto contro l’Empoli e anche in quel caso fu decisivo con un gol. Stavolta, invece, ha firmato l’assist per Santi Gimenez, il settimo della sua stagione.

Leao assist-man, nessuno in Italia come lui

Per Leao è stata finora una stagione di alti e bassi. Anche con Fonseca era finito in panchina per diverse partite per poi tornare meglio di prima da Madrid in poi. L’arrivo di Conceicao ha cambiato di nuovo tutto perché le richieste sono totalmente diverse, ma lui sta riuscendo comunque ad incidere come ha sempre fatto. Quando c’è lui di mezzo, le critiche, per un motivo o per un altro, non mancano mai, eppure i numeri sono tutti dalla sua parte.

L’assist di ieri a Santi Gimenez, come detto, è stato il settimo della sua stagione, il 40esimo in carriera nei top cinque campionati. Per quanto riguarda la Serie A, ha raggiunto quota 36 assist negli ultimi cinque anni. Nel corso dello stesso periodo, nessun altro ha fatto meglio di lui. Quello più vicino a lui è Nicolò Barella a quota 33 assist, poi Calhanoglu a 32, Berardi a 31 e Mhkitaryan a 29. In tutto ciò, però, c’è da considerare che Leao non batte punizioni e calci d’angolo, come invece gli altri citati fanno. Un dato che dà grande valore alle stagioni in Italia di Leao, che continua a lasciare il segno quando viene chiamato in causa.