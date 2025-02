Arrigo Sacchi shock, ha annunciato il clamoroso ritorno

Clamoroso annuncio a sorpresa di Arrigo Sacchi, il ritorno è vicinissimo: l’ex allenatore del Milan spiazza i tifosi e non solo

Arrigo Sacchi non ha certo bisogno di presentazioni. Da allenatore del Milan ha vinto tutto quello che c’era da vincere, e ripetutamente, ma quello che ha fatto va ben oltre la vittoria dei trofeo. Sacchi ha scritto la storia del calcio con intuizioni tattiche che sono diventate poi la base del calcio moderno e non solo. I più grandi allenatori odierni, come ad esempio Pep Guardiola, hanno preso spunto da quello che lui faceva sul finire degli anni 80.

Ha ottenuto buoni risultati anche alla guida della Nazionale, arrivando ad un passo dalla vittoria del Mondiale nel 1994, fermato soltanto in finale dal Brasile. Oltre a Milan e Italia, ha allenato per un brevissimo periodo anche l’Atletico Madrid, per finire poi la sua carriera nel 2001 con il Parma. Da quel momento in poi, Sacchi non ha più allenato. E ora, a quasi 79 anni (che compirà il prossimo 1 aprile), è pronto clamorosamente a tornare. E ad annunciarlo è stato lui stesso.

Clamoroso Sacchi: sta per tornare

L’agenzia Adnkronos lo ha interpellato per parlare dei grandi temi offerti dal campionato italiano oggi e, durante questa conversazione, ha fatto un annuncio che ha spiazzato tutti e che, nel giro di pochi minuti, è diventato virale: “Sto pensando di tornare ad allenare, in Italia o all’estero“. Ebbene sì, Sacchi potrebbe tornare in panchina quasi 24 anni dopo dall’ultima apparizione. Ma dove? A quanto pare, le offerte non gli mancano.

Durante la stessa intervista, Sacchi ha fatto sapere che già adesso ha ricevuto diverse proposte e non solo dall’Italia: “Io voglio troppo bene a questo paese ma ho un difetto: dico quello che penso e quindi devo dire anche quello che penso di noi. Mi chiedono di andare in Brasile, in Argentina, in Spagna e tanti altri. E ci sto pensando“, ha aggiunto e concluso Sacchi. Insomma, è tutto vero: nel giro di non molto tempo, potremmo rivedere il grande Arrigo in panchina. E questo sarebbe sicuramente un bene per tutto il calcio.

Nel corso di questi anni post carriera, Sacchi è rimasto nel mondo del calcio ricoprendo altri ruoli da opinionista. Oggi è un editorialista della Gazzetta dello Sport e ogni suo intervento è, come sempre, interessante e pieno di riflessioni. Un pensiero il suo sempre raffinato e che va ben oltre la visione comune, e questo crea come sempre grandi polemiche perché, come lui stesso ha ammesso, la verità non è sempre apprezzata nel nostro paese.