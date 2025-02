Conceicao sceglie Musah, out uno dei Fab 4: le scelte per Milan-Feyenoord

La probabile formazione del Milan che scenderà in campo contro il Feyenoord domani: Conceicao sembra avere le idee chiare

Come una finale. Zlatan Ibrahimovic, che ha sostituito Conceicao in conferenza stampa, è stato piuttosto chiaro: domani in casa col Feyenoord non c’è alternativa alla vittoria e al passaggio del turno. I rossoneri devono ribaltare l’uno a zero dell’andata: per farlo, è necessaria una prestazione molto diversa rispetto a quella in Olanda ma anche a quella di sabato con l’Hellas Verona. In tutto ciò, per Conceicao è un brutto periodo in seguito alla scomparsa dell’ex presidente del Porto, una persona molto importante per lui e per la sua vita (professionale e non solo).

Insomma, una situazione particolare ma non esistono alibi né giustificazioni: il Milan non può permettersi di mandare in fumo il buon percorso fatto nella fase a girone (con anche la notte storica di Madrid) e deve fare di tutto per andare agli ottavi. La squadra è ancora alle prese con alcune assenze, ma rispetto all’andata avrà a disposizione Yunus Musah, squalificato all’andata per l’espulsione con la Dinamo Zagabria. Alex Jimenez e Sottil sono invece fuori dalla lista. Ecco quindi quali potrebbero essere le scelte di formazione.

Milan-Feyenoord, la probabile formazione

All’andata, il Milan per la prima volta si è schierato con quattro giocatori offensivi: Joao Felix, Gimenez, Leao e Pulisic. Un test che era anche una necessità a causa delle assenze. Ora però c’è Musah, che possiamo definire a tutti gli effetti un titolare della squadra visto che le sta giocando tutte anche con Conceicao. L’americano dovrebbe prendere il posto di Pulisic, che non è ancora al meglio (è partito dalla panchina anche contro l’Hellas Verona).

Torna dal primo minuto invece Rafael Leao, decisivo sabato (come ad Empoli, e anche in questo caso entrato ad inizio ripresa). Joao Felix e Gimenez verso la conferma con l’attaccante messicano che spera di timbrare il cartellino anche in Champions dopo i due gol in due partite di campionato. In mezzo al campo confermati Fofana e Reijnders. In difesa, oltre ai soliti Walker a destra e Theo Hernandez a sinistra, in mezzo dovrebbero giocare Thiaw e Pavlovic, ma attenzione anche alla carta Tomori che ha saltato il Verona per squalifica. In porta ovviamente Maignan, che deve rifarsi dopo l’episodio negativo dell’andata sul gol di Paixao che ha deciso la sfida.

Milan (4-4-2): Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders, Leao; Gimenez, Joao Felix.