Il manifesto di Leao: “Tutti parlano, ma lui sa cosa fare. E’ uno dei migliori al mondo”

Le parole di Zlatan Ibrahimovic appaiono davvero perfette per descrivere l’attaccante, portoghese, criticato spesso ingiustamente

Non passa giorno in cui Rafa Leao non è al centro del dibattito calcistico. Il portoghese è uno degli argomenti preferiti da giornalisti e critici vari. Chiaramente anche tra i tifosi del Milan si parla tantissimo del numero dieci classe 1999: c’è chi lo difende e chi lo attacca, chiedendone addirittura la cessione.

Essere equilibrati con Rafa è praticamente impossibile e quel che fa non basta mai. Il Milan ha portato a casa il primo trofeo stagionale grazie soprattutto al numero dieci, che ha cambiato la partita, mandando in tilt tutta la difesa dell’Inter. Contro il Verona, in un match più che complicato, è servita una sua grande giocata per portare a casa i tre punti. Si esalta giustamente quanto fatto da Jimenez e Gimenez, ma si prova a far passare in secondo piano l’assist di Leao. Ma era già successo contro l’Empoli. In quella circostanza aveva sbloccato la sfida, segnando di testa.

Per Leao far gol e assist devono essere la normalità, ma a quanto pare, per lui non sono ammessi passaggi a vuoto. Contro il Feyenoord, in cui non si è salvato proprio nessuno, se non Pavlovic, il portoghese è stato così tra i più bersagliati al pari di Maignan ed Hernandez.

Milan, Ibra zittisce i critici: “Leao tra i migliori al mondo”

Non serve andare così lontano nel tempo per ricordarsi quante volte Leao sia stato criticato e messo sul mercato dai quotidiani. Rafa, a leggere i giornali, sembra spesso essere il più grande male del Milan. Ormai è chiaro che solo quando non indosserà più il rossonero tutti capiranno la sua vera importanza.

Ibrahimovic, contrariamente a molti, sa chi è Leao, sa quanto sia importante per il Milan. Le parole dette oggi dallo svedese in conferenza stampa appaiono davvero perfette. Dichiarazioni con cui si mettono a tacere tutti coloro che spesso criticano solo per il gusto di farlo: “Tutti parlano di Rafa, tutti gli dicono come giocare. Per noi è uno dei giocatori più forti al mondo. Lui sa come deve giocare, non puoi spiegare ad uno dei giocatori più forti al mondo come giocare. Puoi spiegargli la tattica, dove stare, lo puoi spingere a correre di più, ma è lui che può spiegare come deve giocare. Leao sa cosa fa”. Ibra ha scritto il manifesto perfetto su Rafa Leao, da tenere bene in mente