Infortunio grave, niente Milan-Feyenoord e stagione finita: è ufficiale

Brutta tegola per l’allenatore della squadra olandese: per i prossimi mesi dovrà rinunciare a un titolarissimo.

Martedì sera a San Siro il Milan cercherà di ribaltare tutto dopo la sconfitta per 1-0 subita a Rotterdam. Nel ritorno del playoff che dà l’accesso agli Ottavi di Champions League servirà una prestazione molto diversa per sconfiggere il Feyenoord.

Allo stadio De Kuip la squadra di casa aveva sorpreso con il suo atteggiamento aggressivo fin dal primo minuto. Il fatto di aver cambiato allenatore praticamente il giorno prima non ha affatto demoralizzato i calciatori, entrati in campo con la determinazione di avere la meglio sugli avversari. Il successo contro i rossoneri di Sergio Conceicao è stato meritato e forse gli olandesi hanno anche il rimpianto di non aver segnato il gol del 2-0.

Il Feyenoord perde un titolare per i prossimi mesi

Pascal Bosschaart recupera Calvin Stengs, ma presenta a Milano con ben 10 assenti: Facundo Gonzalez, Gernot Trauner, Ramiz Zerrouki, Inbeom Hwang, Ayase Ueda, Jordan Lotomba, Justin Bijlow, Bart Nieuwkoop, Chris-Kevin Nadje e Quinten Timber.

Timber è il capitano del Feyenoord, un titolarissimo che all’andata ha giocato molto bene contro il Milan e che proprio i rossoneri stanno seguendo per il futuro. Durante la partita a Rotterdam era uscito per infortunio e la situazione è grave. Oggi il club ha comunicato che il giocatore ha accusato una lesione del legamento esterno del ginocchio sinistro e ha dovuto affrontare una operazione chirurgica per guarire completamente. Rimarrà fuori per diversi mesi, la sua stagione è finita anticipatamente.

Una brutta regola per Timber e per il Feyenoord. Da ricordare che il calciatore aveva provato a rimanere in campo dopo aver avvertito dolore al ginocchio e solo dopo qualche minuto è stato sostituito. Forse provare a continuare a giocare non è la stata la cosa migliore. Ormai è passato, ora si è operato e non gli rimane che seguire le indicazioni dello staff medico per tornare prima possibile.

In questa stagione Timber ha totalizzato 6 reti e 2 assist in 26 partite, è un giocatore bravo nelle due fasi e quindi la sua assenza dovrebbe farsi sentire nella squadra di Rotterdam. Vedremo se il Milan saprà approfittarne. A proposito dei rossoneri e di centrocampisti, Conceicao continuerà a fare a meno di Ruben Loftus-Cheek. L’ex Chelsea non si è allenato in gruppo neppure oggi. Anche se la sua condizione fisica sta migliorando, non è ancora a disposizione: sarà convocato per Torino-Milan di sabato 22 febbraio?