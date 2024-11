Milan, colpo in Olanda: una ghiotta occasione per il mercato estivo

Il club rossonero sta valutando diversi profili per rinforzarsi nel 2025: per la mediana potrebbe essere utile un giocatore che milita nella Eredivisie.

Il centrocampo è un reparto nel quale il Milan ha certamente bisogno di migliorare e si parla di un possibile intervento già nel calciomercato di gennaio. Da capire che tipo di investimento verrà fatto, quale sarà eventualmente il profilo scelto: giocatore esperto o giovane emergente?

Negli ultimi giorni si sta parlando molto di Reda Belahyane, 20enne franco-marocchino in forza all’Hellas Verona che viene valutato circa 10 milioni di euro. Il club rossonero sembra particolarmente interessato e potrebbe fare un’operazione “low cost”, preferendo l’ex Nizza a Morten Frendrup del Genoa: prezzo 18-20 milioni. Entrambi hanno un po’ di familiarità con la Serie A e questo può essere un plus, però non mancano centrocampisti di campionati esteri nella lista di Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic. Qualcuno già prendibile a gennaio, altri che potrebbero essere più fattibili nel calciomercato estivo.

Calciomercato Milan, Quinten Timber sarebbe un buon acquisto

Uno dei giocatori che potrebbero fare comodo alla mediana del Milan è Quinten Timber, 23enne capitano del Feyenoord. Approdato nel vivaio del club di Rotterdam nel 2008, vi è rimasto fino al 2014 e poi è migrato nei rivali dell’Ajax assieme al fratello gemello Jurrien (difensore dell’Arsenal). Entrambi molto promettenti, ma solamente il secondo è arrivato a giocare con la Prima Squadra dei Lancieri e ad affermarsi prima del trasferimento in Premier League. Quinten, frenato anche dalla frattura del metatarso e da uno stop di oltre 4 mesi nella stagione 2020/2021, è passato a parametro zero all’Utrecht nell’estate 2021. È ripartito dalla città in cui è nato per cercare di avere lo spazio che desiderava e di crescere. Scelta azzeccata.

Dopo una buona stagione con 33 presenze (31 da titolare), 2 gol e 4 assist giocando da mezzala destra nel 4-2-3-1 di Rick Kruys, il Feyenoord lo ha riportato a Rotterdam investendo circa 7,5 milioni. Timber è arrivato pronto al salto di qualità e si è subito imposto come un titolare della squadra guidata da Arne Slot. Quest’ultimo giocava con il 4-3-3 o con il 4-2-3-1, Quinten si è adattato bene sia da mediano che da mezzala. E in più occasioni è stato impiegato pure da trequartista. Ha mostrato una grande duttilità tattica.

Alto 1,79 e dotato di una buona forza fisica, è un centrocampista abbastanza completo che sa cavarsela bene in entrambe le fasi di gioco. Sa farsi valere nei contrasti e nel recuperare palloni, ma è anche in possesso di una buona tecnica e sa contribuire alla fase offensiva con i suoi inserimenti e suoi tiri dalla media distanza. Con il Feyenoord ha totalizzato 15 gol e 15 assist in 91 presenze, in questa stagione è a quota 2 reti e 4 assist in 16 partite.

Il contratto di Timber va in scadenza a giugno 2026, pertanto nel prossimo calciomercato estivo potrebbe rappresentare una buona occasione. Potrebbero bastare 20-25 milioni per portarlo via dal Feyenoord. Come sempre, attenzione ai club della Premier League, qualcuno potrebbe farsi avanti già a gennaio. Un ruolo in una eventuale trattativa per il trasferimento a Milano potrebbe averlo Tijjani Reijnders, compagno di nazionale di Quinten e giocatore rossonero dall’estate 2023: potrebbe convincerlo a preferire il Milan a un’altra destinazione.