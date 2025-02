Eliminazione e addio, per Joao Felix è un fallimento

L’attaccante portoghese delude nella serata di Champions League. Così è davvero complicata una sua conferma: il punto della situazione

E’ una serata da dimenticare per il Milan. La squadra rossonera è stata eliminata dal Feyenoord dopo il pareggio di San Siro. Il Diavolo era riuscito a passare in vantaggio grazie al solito Santiago Gimenez, ma poi non ha concretizzato il predominio territoriale. L’espulsione di Theo Hernandez ha chiaramente rovinato tutto.

C’è davvero poco da salvare della serata appena passata. Il Milan è chiamato a leccarsi le ferite e dopo aver detto addio alla Champions League dovrà rimboccarsi le maniche per provare ad arrivare tra le prime quattro in Serie A. E’ ormai solo questo l’obiettivo del club rossonero, oltre alla Coppa Italia.

Milan, disastro totale: Felix, così non va

Come detto, c’è poco da salvare in casa rossonera. Il Milan può sorridere ovviamente per il gol di Gimenez, che è già al suo terzo centro. Dopo la rete contro l’Empoli è arrivata quella decisiva di sabato scorso con il Verona, prima della rete con la sua ex squadra di stasera. Il Diavolo ovviamente ripartirà da qui, ma chissà se nel futuro ci sarà anche Joao Felix?

Difficile da dire. Oggi il portoghese ha deluso ampiamente le attese. E’ stato uno dei peggiori in campo. Stasera, immaginare un suo acquisto ad una quarantina di milioni di euro è davvero complicato. L’avventura di Felix in rossonero potrebbe così chiudersi al termine della stagione.

Le prossime settimane saranno chiaramente decisive per provare a convincere la dirigenza rossonera: va detto, però, che Joao Felix ha esordito alla grande contro la Roma, mostrando tutta la sua qualità. Poi, però, tante prove insufficienze: male sia contro l’Empoli che con il Verona, malissimo all’andata contro il Feyenoord e stasera. Al Milan serve decisamente altro.