Ha detto sì al Milan: i tifosi possono esultare

Accordo tra il club rossonero e un calciatore molto importante: presto ci saranno le firme sul contratto.

Per il Milan è un periodo molto importante da un punto di vista sportivo, dato che in campo si gioca tanto, ma anche fuori ci sono più fronti aperti. C’è il famoso progetto stadio da portare avanti e c’è anche il tema rinnovi che da affrontare.

Recentemente Tijjani Reijnders ha ammesso di essere prossimo a prolungare il suo contratto. Firmerà un nuovo accordo fino al 2030 e dovrebbe arrivare a guadagnare circa 3,5 milioni di euro netti annui. Andrà a raddoppiare il suo attuale stipendio, un premio per il rendimento avuto in questi mesi di grande crescita rispetto a una prima annata in rossonero in cui aveva avuto alti e bassi. Ha confermato che il club ha fatto bene a investire su di lui nel calciomercato estivo 2023, quando lo prese dall’AZ Alkmaar per 20,5 milioni.

Milan, rinnovo a un passo: nuova conferma

Se oggi Reijnders ha comunque un contratto che scade a giugno 2028, invece con Mike Maignan e Theo Hernandez c’è una situazione più urgente da affrontare: entrambi vanno in scadenza nel 2026. Nel caso del terzino ex Real Madrid la trattativa non sembra essere ancora decollata e ci sono persino dubbi sul rinnovo. Invece, per il portiere ex Lille lo scenario è completamente diverso.

Il giornalista sportivo Matteo Moretto di Relevo ha spiegato c’è un accordo verbale tra Maignan e il Milan. La proposta rossonera prevede un contratto fino a giugno 2028 con opzione per un altro anno. Lo stipendio annuo di Mike salirebbe a 5 milioni netti più bonus. Il portiere francese ha detto sì ed è ormai tutto pronto per ratificare l’intesa raggiunta. Nelle prossime settimane le parti si incontreranno per le firme.

Anche se ultimamente Maignan non è brillantissimo, il Milan non ha dubbi sul suo valore e intende andare fino in fondo con questa operazione. A breve tutto verrà formalizzato. Al netto di qualche indiscrezioni su richieste da 7-8 milioni netti annui, in realtà il club rossonero è sempre stato abbastanza tranquillo nell’affrontare questa trattativa. Anche se è servito un po’ di tempo, alla fine le parti hanno trovato un accordo che soddisfa entrambe.

Da dire che per Maignan non sono arrivate offerte particolari in questi mesi, forse ciò ha reso più “facile” la negoziazione per il Milan. Non rimane che attendere il momento delle firme e il consueto comunicato ufficiale.