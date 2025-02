Maignan-Milan, tutto finito: “Ora basta”

Svolta incredibile in casa Milan, è tutto finito con Maignan: arriva l’annuncio che fa tremare i tifosi rossoneri

Il portiere di uno scudetto ormai storico, e di un’importante Supercoppa italiana vinta solo poche settimane fa contro l’Inter, sembra oggi uno dei problemi più importanti in casa Milan. Mike Maignan da tempo ormai non è più al meglio. Nonostante rimanga uno dei migliori nel suo ruolo in Serie A, ha perso certezza, e ora che gli errori cominciano a susseguirsi con troppa frequenza, c’è chi si domanda se sia il caso di andare ancora avanti o sia invece meglio finirla qui.

Legato al Milan da un contratto fino al 30 giugno 2026, l’estremo difensore francese si trova davanti a un bivio: o rinnoverà con i rossoneri nei prossimi mesi, di fatto legandosi quasi a vita a una maglia che ha difeso con grande onore in questi anni, o in estate dovrà partire, per garantire al club almeno un’importante plusvalenza.

E considerando le sue uscite non brillanti degli ultimi mesi, con qualche papera di troppo e una sensazione di incertezza generale che ha lasciato perplessi tanti tifosi, in questo momento sono in molti a pensare che forse la soluzione migliore potrebbe essere proprio una cessione. Per il bene del giocatore, che altrove potrebbe trovare nuovi stimoli, ma anche della squadra, bisognosa in questo momento di qualche garanzia in più tra i pali.

Maignan verso l’addio, arriva l’annuncio che spiazza i tifosi: è tutto finito

Dopo la sfida con il Verona in casa, vinta di misura, è stato lo stesso Maignan ai microfoni di DAZN di non essere nel momento migliore della sua carriera. Un’ammissione di colpe fin troppo onesta, in un mondo del calcio in cui sono pochi ad assumersi davvero le proprie responsabilità.

Consapevole di non essere al meglio, il portiere francese spera di poter tornare al top continuando a lavorare duramente, come ha sempre fatto in carriera. Ma c’è chi la pensa diversamente, e opta invece per un’altra soluzione: un divorzio il prima possibile, per il bene di tutti.

A paventare tale ipotesi è stato un giornalista molto esperto come Fabio Ravezzani. Intervenuto sulla questione su Twitter/X, nel commentare l’assunzione di colpa di Maignan il direttore di Telelombardia ha dichiarato: “Credo che il suo problema sia soprattutto di concentrazione. Non serve lavorare, ma metterci attenzione. A volte Maignan sembra sopravvalutare le sue qualità. Gli errori quest’anno sono stati troppi“.

Parole che sembrano severe, ma che in un certo senso fotografano almeno una parte della realtà dei fatti. Perché se è vero che alcuni errori potrebbero essere corretti in allenamento, altre volte Maignan è sembrato più sbagliare per ‘svagatezza’ che non per una questione tecnica. Ed è per questo che Ravezzani ha chiosato, nel suo tweet, con un chiaro e netto “ora basta“.

In casa Milan la pazienza ha infatti un limite e, considerando che la Champions resta un obiettivo al momento ancora lontano e difficile da raggiungere, è necessaria una svolta per non mettere a rischio il futuro del progetto rossonero. Una svolta che dovrà arrivare, in primis, dai giocatori più importanti. Compreso lo stesso Maignan.