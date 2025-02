Tegola Milan: è scattata la squalifica

L’ammonizione ingenua nel corso di Milan-Feyenoord gli costa la squalifica: salterà l’eventuale andata dell’ottavo di Champions

Il Milan è in campo per il ritorno dello spareggio contro il Feyenoord di Champions League. I rossoneri sono avanti di un gol grazie a Gimenez, che ha segnato dopo un solo minuto. Al momento quindi il punteggio è pari: serve un altro gol per andare direttamente agli ottavi o sarà supplementari. Intanto però è arrivata una buona notizia: Theo Hernandez, che era diffidato, si è fatto ammonire per una sciocca ed inevitabile trattenuta su Moussa e l’arbitro Marciniak non ha potuto fare altro che ammonirlo. Un giallo che costa carissimo quindi: salterà l’eventuale andata degli ottavi di finale, che potrebbe essere anche contro l’Inter (o l’Arsenal).