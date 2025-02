All-in del Milan: il prossimo colpo arriva dalla Spagna

Il Milan guarda al campionato spagnolo per il primo rinforzo della prossima estate, il piano del club rossonero per un vecchio obiettivo

A fatica, sbuffando, senza entusiasmare particolarmente, il Milan sta comunque provando a mettere a frutto gli interventi di mercato di gennaio e a risalire la china per dare una piega diversa alla propria stagione. Pur tra tutte le difficoltà, i rossoneri sono lì in campionato, con la zona Champions ancora a tiro e con il potenziale per lottare fino alla fine per il raggiungimento del quarto posto.

Per il Diavolo, naturalmente, molto potrebbe passare dal recupero contro il Bologna, che assumerà i connotati di un vero e proprio scontro diretto, fondamentale come trampolino di lancio per provarci con maggiore convinzione. Se pure la squadra di Conceicao continua a non esaltare per il gioco offerto, i singoli stanno tenendo a galla la baracca. Ottimo l’impatto dei nuovi arrivati Gimenez e Joao Felix, che rappresentano giocatori sui quali puntare sicuramente per il futuro.

Il Milan ha compreso quelli che sono stati gli errori commessi la scorsa estate sul mercato e non vuole più ripeterli. Ecco perché il club sta già pianificando con grande attenzione le mosse da compiere nel prossimo futuro. La società ha le idee piuttosto chiare su quelli che dovrebbero essere i rinforzi per la stagione 2025/2026. Uno di questi potrebbe essere un vecchio obiettivo che torna d’attualità.

Milan, ritorno di fiamma per Cardoso del Betis

Tra i profili che nel passato recente il Milan ha seguito con un certo interesse, c’è Johnny Cardoso, centrocampista statunitense del Betis Siviglia. Un giocatore davvero molto interessante, che potrebbe dare alla mediana rossonera quel quid in più richiesto.

Calciatore molto abile nelle due fasi, classe 2001, si è già messo in luce attirando su di sé l’interesse di vari club blasonati a livello europeo. Si tratta di una pedina fondamentale per la sua squadra e per questo il Betis vorrebbe blindarlo, ma non sarà facile resistere, la prossima estate, agli assalti provenienti da società come il Milan, che puntano in alto. In Spagna, ‘Fichajes.net’ rilancia le ambizioni milaniste. Per avere un’arma in più per convincere il giocatore a sposare la causa rossonera, sarebbe fondamentale raggiungere il quarto posto e dunque la certezza di giocare la Champions. Una ennesima dimostrazione del fatto che il futuro si costruisce con le fondamenta elaborate nel presente.