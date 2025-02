Recupero Bologna-Milan, cambia la data: l’annuncio ufficiale della Serie A

L’eliminazione dalla Champions League del Milan cambia la data del recupero del match contro il Bologna, la nota ufficiale

Il Milan è stato eliminato dalla Champions League per mano del Feyenoord allo spareggio. Una delusione enorme per una squadra che era ad una vittoria dal passaggio diretto agli ottavi di finale: tutta colpa di quella sconfitta contro la Dinamo Zagabria, che è costata carissimo. C’era ancora modo di rimediare ma la squadra di Sergio Conceicao paga una prestazione di Rotterdam disastrosa e la sciocchezza di Theo Hernandez ieri a San Siro.

L’espulsione del francese ha influito in maniera netta ed evidente sul risultato visto che, dopo soli cinquanta secondi, il Milan era riuscito a segnare il gol del vantaggio (e aveva quindi già pareggiato i conti). Ora ai rossoneri resta soltanto il campionato e la Coppa Italia. L’obiettivo, come sappiamo, è raggiungere i primi quattro posti della classifica: un traguardo arduo ma non impossibile. Oggi sono cinque i punti di distacco dalla Juventus ma Conceicao e i suoi devono ancora recuperare la partita di Bologna. E ora, con l’eliminazione del Milan dalla Champions, c’è stato un cambio di data.

Cambia la data di Bologna-Milan

Come detto, da questa edizione l’eliminazione dalla Champions League non porta in Europa League come invece succedeva negli scorsi anni. Da oggi il Milan non ha altri impegni oltre al campionato (in più ci sono solo le sue partite di semifinale di Coppa Italia). Si ritrova nella stessa posizione anche il Bologna, che non ha più l’Europa. La Lega Serie A aveva inizialmente piazzato il recupero al 26 febbraio alle ore 18:30, ma ora si è scelto di cambiare.

Bologna-Milan si giocherà giovedì 27 febbraio alle ore 20:45. Ecco, di seguito, la nota ufficiale della Lega: “Si comunica altresì che il recupero della gara di Campionato di Serie A Enilive Bologna-Milan (9a giornata), originariamente programmata in data 26 ottobre 2024, è fissato per mercoledì 26 febbraio 2025 alle ore 18.30. In caso di mancata qualificazione della società AC Milan agli Ottavi di Finale di UEFA Champions League, la gara sarà programmata il giorno giovedì 27 febbraio 2025 alle ore 20.45″.

La prossima settimana quindi il Milan si toglierà finalmente di dosso il fastidioso asterisco (proprio a Bologna, dove l’Inter perse quella partita decisiva per lo Scudetto dei rossoneri nel 2022): inutile dire che è assolutamente necessario vincere per continuare a sperare di rientrare fra le prime 4 della classifica, ma con questa squadra nulla è scontato.