Theo Hernandez, il messaggio dopo Milan-Feyenoord: “Chiedo scusa”

Il numero 19 rossonero ha scritto su Instagram per scusarsi per quanto successo nel match che h decretato l’eliminazione della squadra dalla Champions.

Theo Hernandez nel mirino delle critiche dopo l’espulsione di Milan-Feyenoord di Champions League. Inevitabile, dato che la doppia ammonizione ha messo i rossoneri in una situazione di difficoltà in un momento in cui la partita era sotto controllo. Il risultato era di 1-0 e la sensazione e che la qualificazione agli Ottavi di Champions League sarebbe stata ottenuta.

Un comportamento poco maturo per un giocatore che ha 27 anni ed è alla sesta stagione con la maglia del Milan. Dopo la cessione di Davide Calabria, sarebbe anche anche il capitano della squadra, se Sergio Conceicao non avesse decido di dare la fascia a Mike Maignan. Non è l’unico a meritare critiche, però ha delle grosse responsabilità per l’eliminazione del Diavolo dalla Champions.

Milan-Feyenoord: il post di Theo Hernandez dopo l’espulsione

All’indomani del match disputato a San Siro ci si aspettava qualche post o storia sui social network da parte dell’ex Real Madrid. Dopo ore di silenzio, sono arrivate alcune sue parole.

Su Instagram ha pubblicato un post con scritto quanto segue: “Il calcio è imprevedibile: ci offre grandi gioie, ma anche momenti dolorosi. Oggi provo un’immensa frustrazione. Chiedo scusa ai miei compagni per averli lasciati in 10 e mi scuso con i tifosi che ci sostengono sempre. Ma questo club è una famiglia e insieme ci riprenderemo. Rialziamoci tutti insieme. Io per primo Forza Milan“.

Hernandez ha chiesto scusa per la sua espulsione ed è pronto a ripartire assieme ai suoi compagni. “Belle” parole, ma sono fondamentali i fatti. Sui social network a volte i calciatori scrivono dei bei messaggi, però alla fine conta ciò che viene fatto sul campo. Speriamo che le scuse di Theo siano davvero sentite e che ci sia una reazione nelle prossime partite. Contro il Feyenoord ha toccato il fondo.

Da capire anche cosa succederà per quanto riguarda il suo contratto, oggi il rinnovo appare lontano. Sarebbe quasi sorprendente se arrivasse la firma nei prossimi mesi.